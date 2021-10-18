Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере родного человека
Кажется, что певец и звездный детектив шоу «МАСКА» на канале «Украина» Олег Винник всегда в хорошем настроении. Но ему, как и большинству людей, пришлось пережить очень драматические моменты в жизни.
Оказывается, в коллективе случилось горе – они потеряли молодую работницу, которая умерла от осложнений. Певец впервые рассказал, как пережил эту трагедию.
Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт – мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном, – вспомнил Олег Винник. – Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает.
Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер, – поделился болезненными воспоминаниями артист.
С тех пор звездный детектив шоу «МАСКА» пообещал себе, что деньги у него будут всегда.
Напомним,