Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере родного человека

Кажется, что певец и звездный детектив шоу «МАСКА» на канале «Украина» Олег Винник всегда в хорошем настроении. Но ему, как и большинству людей, пришлось пережить очень драматические моменты в жизни.

В прошлом году Олег Винник переболел коронавирусом. И хотя форма была легкая, после выздоровления ему пришлось несколько раз проходить реабилитацию. Тогда вся его команда слегла почти одновременно.

Оказывается, в коллективе случилось горе – они потеряли молодую работницу, которая умерла от осложнений. Певец впервые рассказал, как пережил эту трагедию.

Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт – мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном, – вспомнил Олег Винник. – Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

И это не единственная тяжелая потеря в его жизни. Это сейчас он успешный, но были времена, когда из-за нехватки средств он не смог спасти близкого человека.

Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер, – поделился болезненными воспоминаниями артист.

С тех пор звездный детектив шоу «МАСКА» пообещал себе, что деньги у него будут всегда.

Напомним,