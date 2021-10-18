Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере родного человека

18 октября 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере родного человека
Певец Олег Винник
instagram.com/olegg.vynnyk

Кажется, что певец и звездный детектив шоу «МАСКА» на канале «Украина» Олег Винник всегда в хорошем настроении. Но ему, как и большинству людей, пришлось пережить очень драматические моменты в жизни.

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В прошлом году Олег Винник переболел коронавирусом. И хотя форма была легкая, после выздоровления ему пришлось несколько раз проходить реабилитацию. Тогда вся его команда слегла почти одновременно. 

Оказывается, в коллективе случилось горе – они потеряли молодую работницу, которая умерла от осложнений. Певец впервые рассказал, как пережил эту трагедию.

Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт – мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном, – вспомнил Олег Винник. – Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает.

Певец Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk
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И это не единственная тяжелая потеря в его жизни. Это сейчас он успешный, но были времена, когда из-за нехватки средств он не смог спасти близкого человека.

Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер, – поделился болезненными воспоминаниями артист.

С тех пор звездный детектив шоу «МАСКА» пообещал себе, что деньги у него будут всегда.

Напомним, 

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