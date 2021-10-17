Співають всі: стало известно, кто победил в шоу 16.10.2021

В суперфинале грандиозного вокального шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» самое масштабное звездное жюри во главе с Натальей Могилевской определило имя победителя сезона.

Сегодня в эфире канала «Украина» прошел суперфинал масштабного талант-шоу «Співають всі!» Проект объединил 100 звезд, которые на протяжении восьми недель выбирали самых талантливых украинцев, достойных борьбы за главный приз шоу – 500 тысяч гривен. Так, в финале зрители увидели потрясающие выступления 14-ти участников.

В конце выпуска на сцене осталось три самых сильных конкурсанта, среди которых 30-летняя киевлянка ODARA, жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары, 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы и 39-летний бариста из Львова Эскен Зова. Участники сошлись в последнем вокальном поединке, после чего стало ясно – главный приз и почетное звание победителя первого сезона суперпопулярного шоу «Співають всі!» получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.

Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал, – делится победитель шоу «Співають всі!» канала «Украина» Муаяд Абдельрахим. – Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.