Співають всі: стало известно, кто победил в шоу 16.10.2021
В суперфинале грандиозного вокального шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» самое масштабное звездное жюри во главе с Натальей Могилевской определило имя победителя сезона.
В конце выпуска на сцене осталось три самых сильных конкурсанта, среди которых 30-летняя киевлянка ODARA, жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары, 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы и 39-летний бариста из Львова Эскен Зова. Участники сошлись в последнем вокальном поединке, после чего стало ясно – главный приз и почетное звание победителя первого сезона суперпопулярного шоу «Співають всі!» получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.
Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал, – делится победитель шоу «Співають всі!» канала «Украина» Муаяд Абдельрахим. – Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.