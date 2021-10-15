Співають всі: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)

15 октября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Співають всі: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Співають всі: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
пресс-служба канала Украина

16 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет финальный 8 выпуск шоу Співають всі! 8 выпуск проекта Співають всі! смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеТанці з зірками-2021: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Решать судьбу вокалистов на шоу Співають всі! будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению. В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.

8 выпуск шоу Співають всі! смотрите 16 октября в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Співають всі! смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 Співають всі шоу Співають всі

Материалы по теме

Хата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Телешоу

Хата на тата-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2021)
Магнитные бури 15 октября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 15 октября 2021 года в Украине
Лунный гороскоп на 15 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 15 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)
Сериалы

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 14.10.2021)

Популярное на сайте

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Популярное видео

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн

Позывной Бандерас: смотреть фильм онлайн
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK