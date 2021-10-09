Співають всі: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)

9 октября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співають всі: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
Співають всі: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
пресс-служба

9 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Співають всі! 7 выпуск проекта Співають всі! смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Решать судьбу вокалистов на шоу Співають всі! будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению. В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.

7 выпуск шоу Співають всі! смотрите в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Співають всі! смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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