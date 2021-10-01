Співають всі: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)

1 октября 2021 22:32 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Співають всі: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Співають всі: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
пресс-служба

2 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск шоу Співають всі! 6 выпуск проекта Співають всі! смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеХто зверху-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 30.09.2021)
Решать судьбу вокалистов на шоу Співають всі! будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению. В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.

6 выпуск шоу Співають всі! смотрите 2 октября в 21:00 на канале Украина и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Співають всі! смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 Співають всі шоу Співають всі

Материалы по теме

Мир наизнанку-12: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Маскарад 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Телешоу

Маскарад 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.10.2021)
Говорит Украина: Ночной отец: почему Настя не спала по ночам? (эфир от 01.10.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Ночной отец: почему Настя не спала по ночам? (эфир от 01.10.2021)
Выходной с невероятным Джеки Чаном. "Доспехи Бога" – силы зла не дремлют
Анонсы на ТВ

Выходной с невероятным Джеки Чаном. "Доспехи Бога" – силы зла не дремлютЭксклюзив

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK