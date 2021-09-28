Співають всі: экстрасенс назвал победителя грандиозного шоу
Судья популярного шоу «Співають всі!», поющий экстрасенс Максим Гордеев, рассказал, кому карты прогнозируют победу в проекте и выигрыш в размере полмиллиона гривен.
Но поющий экстрасенс Максим Гордеев решил заглянуть в будущее и с помощью своих карт попытался предсказать, кто выиграет в шоу.
Первая выпавшая карта – умеренность. То есть это будет человек, который балансирует между взрослостью и детскостью и сможет понравиться всем. Вторая – карта смерти. Она символизирует то, что человек не просто разорвет нас всех, а будет совершенно новым, свежим. Вероятность того, что он уже популярен в каких-то кругах – крайне мала, – рассказал звездный эксперт грандиозного шоу канала «Украина» Максим Гордеев.
Скорее всего, это будет молодой человек. В нем есть и мужская, и женская энергетика, но она очень сильная, в каком-то смысле даже агрессивная. Поэтому на 60-70 процентов могу сказать, что это мужчина. Ну или женщина с очень сильным характером, – считает судья шоу «Співають всі!».
Смотрите новый выпуск проекта «Співають всі!» в эту субботу в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,