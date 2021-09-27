48-летняя Руслана поделилась секретом своего стального пресса
27 сентября 2021 14:20
Певица Руслана
instagram.com/ruslana.lyzhychko
В пятом выпуске любимого вокального шоу миллионов украинцев «Співають всі!» звездной гостьей стала певица Руслана.
Поэтому, конечно, не обошлось без вопросов о том, как артистке удалось не измениться с юного возраста.
Справа у постійній живій енергії! У тому, що ти завжди хочеш переживати почуття і мати все більше і більше вражень – щоб серце спалахувало, щоб від тебе йшли вібрації! Адже якщо ти бриниш – бринить увесь світ! – поделилась звездная гостья шоу «Співають всі!» на канале «Украина», певица Руслана.
Певица Руслана / пресс-служба канала Украина
Я записала новий альбом, який частково присвятила 30-річчю незалежності України. Альбом вже нараховує 20 нових пісень, але я планую розігнати його до 30-ти, – рассказала певица.
Нічого не потрібно продавати – душу і серце треба берегти! Секрет насправді простий: сонце, вітер, обливання і обов’язково багато бігати! А ще багато дихати, надихатись і драйвувати! Головне – не сідати и на диван і не просиджувати все життя – піднімайте сідниці і рухайтесь! – комментирует Руслана.
Напомним,