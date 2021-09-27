Холостячка 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2021)
1 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Холостячка-2. 3 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Кто из участников разочарует ее настолько, что покинет проект прямо со свидания? А кто буквально поймает удачу за хвост и вернется с розой? Мужчинам придется очень постараться, чтобы доказать Злате, что за красивыми словами стоят реальные чувства. Крутые виражи, взлеты, падения, преодоление страха, боли, сомнений – все это ради сердца главной Холостячки страны!
3 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 1 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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