Холостячка 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2021)

27 сентября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 01.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

1 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Холостячка-2. 3 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске реалити Холостячка-2: На этой неделе Холостячка познакомит мужчин со своими увлечениями. Ее страсть – горы, а давняя мечта – покорить вершину Казбека. Но не в одиночку, а с любимым мужчиной! Смогут ли участники пройти испытание на выносливость и доказать Злате, что с ними можно идти в горы? С каждой новой неделей мужчины открываются с новой стороны. И не всегда с лучшей. Но Злата Огневич точно знает, что готова простить любимому мужчине, а чего не потерпит в отношениях никогда.

Кто из участников разочарует ее настолько, что покинет проект прямо со свидания? А кто буквально поймает удачу за хвост и вернется с розой? Мужчинам придется очень постараться, чтобы доказать Злате, что за красивыми словами стоят реальные чувства. Крутые виражи, взлеты, падения, преодоление страха, боли, сомнений – все это ради сердца главной Холостячки страны!

3 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 1 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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