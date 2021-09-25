Холостячка 2 сезон: кто покинул проект во 2 выпуске от 24.09.2021

24 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск самого романтического реалити Холостячка-2. Кто покинул шоу Холостячка 2 сезон во 2 выпуске - читайте в нашем материале.

Злата Огневич отправилась на первые групповые свидания с участниками проекта. О своих намерениях мужчины начали Холостячке заявлять смело и открыто.

И так, во 2 выпуске реалити Холостячка 2 сезон от 24.09.2021 проект покинуло сразу двое мужчин.

Перед самой Церемонией роз Игорь попросил Злату не давать ему бутоньерку, мотивировав это тем, что ему нужно возвращаться на работу к детям. Оказалось, мужчина с самого начала не собирался долго быть в проекте. Более того, Холостячка узнала, что это не первый и даже не второй проект, на который приходил Игорь и вскоре покидал их.

Простить обман мужчине Злата Огневич не смогла. Еще до начала Церемонии роз главная героиня шоу отправила Игоря домой.

Игорь

Вторым мужчиной, который отправился домой на второй неделе стал Евгений. Злата мотивировала свое решение тем, что не хочет быть инициатором в отношениях. У нее уже был подобный опыт, повторять который нет желания. А Женя признался, что инициатива от девушек ему очень нравится. Злата Огневич попрощалась с Евгением.