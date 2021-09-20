Холостячка 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2021)

24 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Холостячка-2. 2 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите во 2 выпуске реалити Холостячка-2 : Холостячка Злата Огневич продолжит узнавать мужчин, получивших на первой вечеринке бутоньерку и шанс побороться за ее сердце. Много лет Злата посвящала всю себя музыке, на личную жизнь практически не оставалось времени, но сейчас певица чувствует, что хочет серьезных отношений, соскучилась по романтике… И каждый из мужчин на проекте будет стараться ее удивить! Один из них вместе со Златой отправится на экстремальное свидание, где они вместе осуществят давнюю мечту девушки! Невероятные эмоции и романтика – все это уже на первом свидании сезона!

Шанс пообщаться со Златой выпадет ещё троим мужчинам на групповой встрече. Но для этого Холостячке и двум участникам придётся… раздеться! Какой сюрприз ждёт главную героиню? С кем случится химия? Кто из мужчин останется в проекте после интимного свидания? И кому же достанется расположение Холостячки и первая бутоньерка недели? Не пропустите!

2 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 24 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.