Холостячка 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2021)
24 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Холостячка-2. 2 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Шанс пообщаться со Златой выпадет ещё троим мужчинам на групповой встрече. Но для этого Холостячке и двум участникам придётся… раздеться! Какой сюрприз ждёт главную героиню? С кем случится химия? Кто из мужчин останется в проекте после интимного свидания? И кому же достанется расположение Холостячки и первая бутоньерка недели? Не пропустите!
2 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 24 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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