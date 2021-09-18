Холостячка 2 сезон: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера 2 сезона романтического реалити Холостячка. Кто стал участником проекта Холостячка-2 - читайте на нашем сайте.
Участниками проекта стали 16 мужчин. Во втором эпизоде они начнут восхищать, удивлять и тем самым бороться за сердце красавицы – 35-летней Златы Огневич.
29-летний Александр Борзенко
Работает начальником патрульной службы г. Кременчуг. Мастер спорта по боксу. Любит активные виды спорта: бег (бежал зимний марафон 50 км, а в апреле в Одессе участвовал в забеге на 100 км); разные виды джампинга; парашютный спорт.
37-летний Дмитрий Шевченко
Уже 3 года развивает свой бизнес ― клининговую компанию, которая во Львове пользуется большим спросом. Также есть строительная компания. Был женат. Много времени проводит в спортзале. Прошел 300 км пешком (Путь Сантьяго) из Португалии в Испанию.
41-летний Олег Плахотнюк
Владелец торгующей организации, которая занимается закупкой и перепродажей тары/упаковки. Благодаря этому бизнесу Олегу удалось осуществить свою мечту ― открыть фитнес-клуб. Это один из самых больших спортивных центров в Хмельницком. Также Олег ― бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, а сейчас ― вице-президент Федерации регби Украины, вице-президент Федерации регби в Хмельницком и президент Федерации пляжного регби Украины. Дважды был женат. От каждого брака есть дочь.
36-летний Игорь Присяжнюк
Игорь с детства занимался плаванием. Участвовал во многих турнирах, многократный чемпион Украины. Мастер спорта. Был членом украинской сборной. Сейчас работает персональным тренером в сети спортивных клубов. В основном занимается с младенцами. Также у Игоря есть свой маленький бизнес ― магазин, в котором можно не только купить, но и взять в аренду сапы и каяки.
29-летний Евгений Селютин
Владелец двух IT-компаний. Увлекается боями без правил, мини-футболом, игрой «Мафия».
34-летний Илья Закорецкий
Владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий. Был женат. В браке родилась дочь. С женой поддерживает хорошие отношения. Увлечения: путешествия, велопрогулки, тренажерный зал.
30-летний Павел Богда
Каскадер-универсал. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах, как «Крепостная», «Червоний», «Бесславные крепостные». Дважды снимался в Болливуде. В Украине, по словам Павла, около 100 опытных каскадеров, и он – один из них. Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д.
32-летний Роман Свечкоренко
Четыре года Роман занимается психологией. Считает себя специалистом в области женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник. В данный момент в процессе развода с супругой. Также у них есть дочь (6 лет).
31-летний Винченцо Дулепа
Он – простой парень из Черновцов, который в родном городе работал официантом. Четыре года назад мужчина решил в корне изменить свою жизнь и переехал из Украины в Великобританию. В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни! Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне. У мужчины есть успешный бизнес, карьера, амбиции, но нет не менее важной составляющей счастливой жизни – любви.
37-летний Андрей Хветкевич
Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров. Несколько лет назад Андрей решил зимовать в теплых странах. И больше не смог сидеть долго на одном месте. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания – Мексика. Ради знакомства с Холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.
31-летний Васко Младенов
Всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Мужчина – член национальной сборной, постоянный участник мировых турниров, трехкратный чемпион Болгарии по теннису, 17-кратный победитель международных соревнований ITF, а также многократный участник Кубка Дэвиса (чемпионат мира среди сборных в мужском теннисе).
32-летний Максим Тарапата
Соучредитель нескольких компаний в Шанхае: экспортно-импортная компания (совладелец, CEO), салоны красоты (совладелец). Увлечения: Серфинг, лыжи, вокал, сальса. Умеет каллиграфически писать иероглифы.
33-летний Роман Васильев
Он родом из Николаева. Несколько лет назад переехал в столицу, чтобы продолжать здесь строить свою жизнь и добиваться карьерных успехов. Мужчина занимается хирургической стоматологией и обожает свою профессию, ведь помогает людям сохранять здоровье. Пример идеальных отношений для Ромы – его родители, которые живут в браке больше 30 лет. Мужчина мечтает о такой же счастливой семье и гармоничных отношениях.
25-летний Влад Ясько
Есть обучающий курс по инстаграм-продвижению, а также обучающий онлайн-курс для СММщиков. Эти два бизнеса Влад ведет со своими друзьями-партнерами. Увлечения: Занимается своим любимым делом ― маркетингом. Является идейным вдохновителем для всей команды сотрудников. Это и хобби, и работа.
32-летний Андрей Задворный
Предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Продает их по Украине и на ближнее зарубежье, в планах ― выход на Польшу, США и Канаду. По образованию юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех. Своими руками ничего не делает: дизайн ― на дизайнерах, производство ― на главном по производству. Он ― управленец. Часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес. Дважды был женат. Есть дочь.
33-летний Богдан Коломейко
Владелец компании, которая занимается мониторингом цен продуктов ретейла Украины. Любит путешествовать, познавать новые места. Любит верховую езду. Много времени уделяет своей работе. Был женат.