Холостячка 2 сезон: биография 16-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них

На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера 2 сезона романтического реалити Холостячка. Кто стал участником проекта Холостячка-2 - читайте на нашем сайте.

Главной героиней второго сезона шоу Холостячка стала восхитительная певица Злата Огневич. За ее сердце пришли бороться 25 участников. На первой вечеринке проект покинули сразу девять мужчин.

Участниками проекта стали 16 мужчин. Во втором эпизоде они начнут восхищать, удивлять и тем самым бороться за сердце красавицы – 35-летней Златы Огневич.

29-летний Александр Борзенко

Работает начальником патрульной службы г. Кременчуг. Мастер спорта по боксу. Любит активные виды спорта: бег (бежал зимний марафон 50 км, а в апреле в Одессе участвовал в забеге на 100 км); разные виды джампинга; парашютный спорт.

37-летний Дмитрий Шевченко

Уже 3 года развивает свой бизнес ― клининговую компанию, которая во Львове пользуется большим спросом. Также есть строительная компания. Был женат. Много времени проводит в спортзале. Прошел 300 км пешком (Путь Сантьяго) из Португалии в Испанию.

41-летний Олег Плахотнюк

Владелец торгующей организации, которая занимается закупкой и перепродажей тары/упаковки. Благодаря этому бизнесу Олегу удалось осуществить свою мечту ― открыть фитнес-клуб. Это один из самых больших спортивных центров в Хмельницком. Также Олег ― бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, а сейчас ― вице-президент Федерации регби Украины, вице-президент Федерации регби в Хмельницком и президент Федерации пляжного регби Украины. Дважды был женат. От каждого брака есть дочь.

36-летний Игорь Присяжнюк

Игорь с детства занимался плаванием. Участвовал во многих турнирах, многократный чемпион Украины. Мастер спорта. Был членом украинской сборной. Сейчас работает персональным тренером в сети спортивных клубов. В основном занимается с младенцами. Также у Игоря есть свой маленький бизнес ― магазин, в котором можно не только купить, но и взять в аренду сапы и каяки.

29-летний Евгений Селютин

Владелец двух IT-компаний. Увлекается боями без правил, мини-футболом, игрой «Мафия».

34-летний Илья Закорецкий

Владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий. Был женат. В браке родилась дочь. С женой поддерживает хорошие отношения. Увлечения: путешествия, велопрогулки, тренажерный зал.

30-летний Павел Богда

Каскадер-универсал. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах, как «Крепостная», «Червоний», «Бесславные крепостные». Дважды снимался в Болливуде. В Украине, по словам Павла, около 100 опытных каскадеров, и он – один из них. Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д.

32-летний Роман Свечкоренко

Четыре года Роман занимается психологией. Считает себя специалистом в области женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник. В данный момент в процессе развода с супругой. Также у них есть дочь (6 лет).

31-летний Винченцо Дулепа

Он – простой парень из Черновцов, который в родном городе работал официантом. Четыре года назад мужчина решил в корне изменить свою жизнь и переехал из Украины в Великобританию. В Лондоне он брался за любую работу – трудился на стройке, был баристой и официантом. Пока не решили с коллегой открыть первый ресторан украинской кухни! Сейчас у Винченцо с партнером по бизнесу уже два заведения с национальной едой в Лондоне. У мужчины есть успешный бизнес, карьера, амбиции, но нет не менее важной составляющей счастливой жизни – любви.

37-летний Андрей Хветкевич

Он – бизнесмен, владелец IT-компании. Три года назад мужчина увлекся фридайвингом, и за такой короткий промежуток времени стал чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея – нырок с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров. Несколько лет назад Андрей решил зимовать в теплых странах. И больше не смог сидеть долго на одном месте. Он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место проживания – Мексика. Ради знакомства с Холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.

31-летний Васко Младенов

Всю свою сознательную жизнь он посвятил спорту. С 16 лет выступает на высшем профессиональном уровне. Мужчина – член национальной сборной, постоянный участник мировых турниров, трехкратный чемпион Болгарии по теннису, 17-кратный победитель международных соревнований ITF, а также многократный участник Кубка Дэвиса (чемпионат мира среди сборных в мужском теннисе).

32-летний Максим Тарапата

Соучредитель нескольких компаний в Шанхае: экспортно-импортная компания (совладелец, CEO), салоны красоты (совладелец). Увлечения: Серфинг, лыжи, вокал, сальса. Умеет каллиграфически писать иероглифы.

33-летний Роман Васильев

Он родом из Николаева. Несколько лет назад переехал в столицу, чтобы продолжать здесь строить свою жизнь и добиваться карьерных успехов. Мужчина занимается хирургической стоматологией и обожает свою профессию, ведь помогает людям сохранять здоровье. Пример идеальных отношений для Ромы – его родители, которые живут в браке больше 30 лет. Мужчина мечтает о такой же счастливой семье и гармоничных отношениях.

25-летний Влад Ясько

Есть обучающий курс по инстаграм-продвижению, а также обучающий онлайн-курс для СММщиков. Эти два бизнеса Влад ведет со своими друзьями-партнерами. Увлечения: Занимается своим любимым делом ― маркетингом. Является идейным вдохновителем для всей команды сотрудников. Это и хобби, и работа.

32-летний Андрей Задворный

Предприниматель, имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Продает их по Украине и на ближнее зарубежье, в планах ― выход на Польшу, США и Канаду. По образованию юрист, но быстро разочаровался в профессии, купил два станка и перешел в цех. Своими руками ничего не делает: дизайн ― на дизайнерах, производство ― на главном по производству. Он ― управленец. Часто пробует себя в новых направлениях бизнеса: магазин одежды, пошив сумок, инфобизнес. Дважды был женат. Есть дочь.

33-летний Богдан Коломейко

Владелец компании, которая занимается мониторингом цен продуктов ретейла Украины. Любит путешествовать, познавать новые места. Любит верховую езду. Много времени уделяет своей работе. Был женат.