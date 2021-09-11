Холостячка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
17 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Холостячка-2. 1 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Традиционно знакомство Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины постараются завоевать первую симпатию Златы. Чем будут покорять Холостячку участники? Кто получит бутоньерку первого впечатления? А кто отправится домой сразу после вечеринки? Не пропустите главную романтическую премьеру осени!
1 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 17 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.