Холостячка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

17 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Холостячка-2. 1 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске реалити Холостячка-2 : Сегодня зрители СТБ станут свидетелями начала новой красивой истории любви – певицы Златы Огневич. Покорить ее сердце можно романтикой, драйвом и искренностью. Холостячку привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств и эмоций. Найдет ли она свою вторую половинку этой осенью?

Традиционно знакомство Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины постараются завоевать первую симпатию Златы. Чем будут покорять Холостячку участники? Кто получит бутоньерку первого впечатления? А кто отправится домой сразу после вечеринки? Не пропустите главную романтическую премьеру осени!

1 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 17 сентября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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