Холостячка 2 сезон: за сердце Златы Огневич будет бороться каскадер-универсал из "Крепостной"
17 сентября в 19:00 зрители СТБ станут свидетелями начала новой истории любви в проекте «Холостячка». В преддверии премьеры телеканал продолжает знакомить поклонников проекта с претендентами на сердце Златы Огневич.
Павлу 30 лет, родом из города Днепр. Он – один из немногих профессиональных каскадеров-универсалов в Украине. На его счету известные кинокартины, в которых он дублировал героев: «Крепостная», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде.
Я горю, умираю, в меня стреляют. Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная, – делится участник.
Павел уверяет, что готов к серьезным отношениям и пришел на проект, чтобы завоевать сердце Холостячки.
Я пришел на проект ради Златы. Она очень привлекательная женщина. Любит экстрим, непоседа. Мне это нравится, потому что я и сам такой, – говорит участник.
Сможет ли бесстрашный Павел покорить Холостячку с такой же легкостью, как выполняет трюки?
Напомним,