Холостячка 2 сезон: за сердце Златы Огневич будет бороться каскадер-универсал из "Крепостной"

2 сентября 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: за сердце Златы Огневич будет бороться каскадер-универсал из
Холостячка-2: за сердце Златы Огневич будет бороться каскадер-универсал из "Крепостной"
пресс-служба

17 сентября в 19:00 зрители СТБ станут свидетелями начала новой истории любви в проекте «Холостячка». В преддверии премьеры телеканал продолжает знакомить поклонников проекта с претендентами на сердце Златы Огневич.

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Одним из них стал мужчина, которому не страшно практически ничего! Построить отношения с Холостячкой попробует каскадер Павел Богда.

Павлу 30 лет, родом из города Днепр. Он – один из немногих профессиональных каскадеров-универсалов в Украине. На его счету известные кинокартины, в которых он дублировал героев: «Крепостная», «Безславні кріпаки», «Червоний», «Shadow of War 2» (Warner Bros.), «Division 2» (Ubisoft) и другие. Уже дважды Павел снимался в Болливуде.

Я горю, умираю, в меня стреляют. Профессия каскадера очень редкая и действительно опасная, – делится участник.

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В Украине, по словам Павла, около 100 опытных каскадеров, и он – один из них. Мужчина специализируется на конно-трюковой работе, взаимодействии с пиротехникой, стрельбой, огнем, практикует единоборства и т.д.

Павел уверяет, что готов к серьезным отношениям и пришел на проект, чтобы завоевать сердце Холостячки.

Я пришел на проект ради Златы. Она очень привлекательная женщина. Любит экстрим, непоседа. Мне это нравится, потому что я и сам такой, – говорит участник.

Сможет ли бесстрашный Павел покорить Холостячку с такой же легкостью, как выполняет трюки?

Напомним,

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