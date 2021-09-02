Ведущий "Адской кухни" Сергей Середа признался, какие ситуации выработали в нем наглость

2 сентября 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ведущий
Ведущий Сергей Середа
пресс-служба Нового канала

Метрдотель реалити «Адская кухня» Сергей Середа рассказал, чему научился в школьные годы.

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Первые сентябрьские дни, как ни крути, всегда навевают воспоминания о беззаботных школьных годах. Ведущий реалити «Адская кухня» (Новый канал) Сергей Середа вспомнил историю, которая случилась с ним в пятом классе. 

В пятом классе я учился в школе, которая располагалась в 10 км от моего дома, – рассказывает ведущий. – Добираться домой мне приходилось на общественном транспорте. Однажды, как всегда после школы, мы с друзьями пришли на автобусную остановку. Маршрут был не самый популярный, поэтому иногда приходилось ждать транспорт целый час. А потом втискиваться в салон. Чтобы попасть внутрь, нужно было быть или очень крупным, чтобы силой затолкать себя внутрь, или очень наглым. Так уж вышло, что в 10 лет оба эти качества у меня отсутствовали.

Ведущий Сергей Середа / пресс-служба Нового канала
В тот самый день Х, когда подъехал автобус, и люди начали заходить в середину, Сергей понял, что все его друзья оказались внутри, а он остался на остановке.

Подумав несколько минут и оценив ситуацию, я не захотел ждать в одиночку следующий автобус целый час, – вспоминает ведущий. – И тогда принял волевое решение: прогуляться домой вдоль трассы пешком. В кармане у меня было 50 копеек на проезд, которые я решил потратить на мороженое в стаканчике. Чтобы прогулка была не такой скучной (улыбается). Мороженое съел в первые три минуты похода, а остальное время просто плелся, глотая пыль из-под колес автомобилей.

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На подходе к дому Сергея встретила мама, которая переживала, почему его так долго нет.  

Не скажу, что это очень веселая история, но точно познавательная, так как после этого случая я понял одну важную вещь, – признается ведущий. – Если ты скромный, то в этой жизни далеко не уедешь! Поэтому в скором времени у меня появилось такое необходимое для Одессы качество, как наглость.

Ведущий Сергей Середа / instagram.com/serega_sereda
Напомним, 

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