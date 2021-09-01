Арсен Мирзоян чуть не поплатился репутацией любящего мужа

Певец Арсен Мирзоян довел до слез съемочную группу и актеров ситкома «Люся Интерн».

Зрители канала «Украина» уже увидели несколько серий ситкома «Люся Интерн». Впереди еще много забавных историй, неожиданных сюрпризов и появление знаменитых гостей, среди которых будет певец Арсен Мирзоян

Я так осторожно отношусь к таким предложениям, – признался Арсен Мирзоян. – Но мне предложили сыграть самого себя. Поэтому я подумал: «Ну ладно, ничего не нужно выдумывать».

Певец Арсен Мирзоян на съемках / пресс-служба канала Украина

Однако съемки в сериале едва не стоили певцу репутации, так как по стране поползли слухи, что его застали в объятиях рыжеволосой актрисы!

Но Арсен Мирзоян только усмехнулся в ответ, потому что это совсем не то, о чем сразу кто-то подумал. Мало того, его жена, певица Тоня Матвиенко, в курсе, что происходило на съемках и кто такая – эта рыжеволосая актриса. Ведь именно у главной героини сериала «Люся Интерн», которую сыграла Римма Зюбина, такой цвет волос.

Мне было очень комфортно и очень легко, тем более что мы давно знакомы с Риммой Зюбиной, – сказал певец.

Певец Арсен Мирзоян на съемках / пресс-служба канала Украина

В последний съемочный день Арсен Мирзоян исполнил свой хит «А я лише хотів тебе привітати». Команда проекта была так растрогана, что многие даже расплакались. Этот трогательный момент Римма Зюбина запечатлела и выложила у себя на страничке. Так как на съемочной площадке уже все давно стали одной большой семьей, то никому не хотелось расходиться. Поэтому вечер получился особенно теплым и запоминающимся.

Напомним,