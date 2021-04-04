Арсен Мирзоян рассказал, что думает о дружбе между мужчиной и женщиной: нет места ревности

4 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Арсен Мирзоян рассказал, что думает о дружбе между мужчиной и женщиной: нет места ревности
Певец Арсен Мирзоян
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На днях певец Арсен Мирзоян презентовал свою новую песню "Подружка", а в новом интервью признался, верит ли он в дружбу между мужчиной и женщиной.

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Комментируя идею песни, исполнитель заявил, что все же склоняется к мысли, что дружба возможна между противоположным полом. Однако примером личного опыта не стал делиться.

Допустим, вы не любите друг друга и о совместной жизни ‒ ни мысли, ни разговоров. При этом вам хорошо вместе в одной компании, отлично ладите и так же, как «подружка» ищете свою половинку.

Есть у артиста свой комментарий и по поводу интимных отношений во время дружбы. Он не видит в этом ничего предосудительного:

Секс по дружбе? Оставаясь один на один, оба осознаете: «А почему бы и нет?». А главное ‒ доверяете друг другу, между вами отсутствует ревность, как маркер собственничества. Также она объективно на твоей стороне, потому что действительно друг.

В своем микроблоге исполнитель предложил подписчикам поделиться своими соображениями касательно этого вопроса.

Фанаты музыканта разделились на два лагеря. Одни утверждают, что есть такая дружба, проверенная годами, другие же уверены, что любая дружба переходит в удачные или неудачные отношения.

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«Так, якщо ті двоє дружать з головою, то дружитимуть і між собою. Не має значення ні вік, ні шлюб, ні щось інше», «Чоловіки дружать на базі симпатії, сексуального потягу, а жінки лишають в друзях тих, кого шкода відшити», «Так! Перевірено роками!», «Дружба між чоловіком та жінкою ‒ це дружба колишніх, теперішніх або майбутніх коханців», «Ні, не можлива, адже хтось один завжди надіється, що буде інший розвиток подій, інколи навіть підсвідомо».

Напомним,

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