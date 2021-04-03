Слава Каминская похвасталась пышной грудью и стройной фигурой в купальнике ‒ фото
Певица Слава Каминская, которая совсем недавно начала сольную карьеру, отправилась на отдых с детьми и друзьями. Знаменитость наслаждается палящим солнцем в Египте.
Слава приняла эффектную позу, акцентируя внимание на глубоком декольте и загорелой коже. Ее мокрые волосы аккуратно уложены назад, а на лице выделяются темные солнцезащитные очки. Образ дополнила белая рубашка, спущенная с плеч.
Нереальное место Египетские Мальдивы. Пять минут от берега, радости на весь день и фоток на месяц вперед,‒ написала в посте исполнительница.
Напомним,
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