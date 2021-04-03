Слава Каминская похвасталась пышной грудью и стройной фигурой в купальнике ‒ фото

3 апреля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская похвасталась пышной грудью и стройной фигурой в купальнике ‒ фото
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Певица Слава Каминская, которая совсем недавно начала сольную карьеру, отправилась на отдых с детьми и друзьями. Знаменитость наслаждается палящим солнцем в Египте.

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В своем микроблоге артистка поделилась сексуальным снимком в цельном малиновом купальнике. Фото было сделано на побережье красного моря.

Слава приняла эффектную позу, акцентируя внимание на глубоком декольте и загорелой коже. Ее мокрые волосы аккуратно уложены назад, а на лице выделяются темные солнцезащитные очки. Образ дополнила белая рубашка, спущенная с плеч.

Нереальное место Египетские Мальдивы. Пять минут от берега, радости на весь день и фоток на месяц вперед,
‒ написала в посте исполнительница.

Певица Слава Каминская / социальная сеть Instagram

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Фолловерам понравился яркий кадр звезды, они засыпали Славу комплиментами: «Сексуальная», «Богиня!», «Ждем новых фото», «Огонь! Страстная какая», «Обворожительная Слава», «Горячая девушка», «Ах, какая женщина», «Красивая грудь».

Напомним,

 

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