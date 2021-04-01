Актриса сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали: Это был жирный дед
Украинская актриса Елизавета Василенко впервые рассказала об изнасиловании в интервью YouTube-каналу "Пушка".
Будучи в Москве, Елизавета попала в компанию к эскортницам. В день рождения одной из девушек, с которыми проживала Василенко, они подсыпали какое-то вещество актрисе в алкоголь. Из-за этого она всего не помнит.
У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало – я сижу, пью, конец – меня тр***ет жирный дед. Меня изнасиловали, – со слезами на глазах рассказывает модель. – Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти... Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит впервые...
Лиза начала сильно громко кричать. Насильник оставил ее в покое. Будучи полностью голой, девушка выбежала на улицу.
Останавливается такси, я не знаю, чего ждать в данный момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже. Меня, наверное, тр***ут, убьют и закопают. Он не нашей национальности. Он говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу".
Елизавета рассказала, что на утро вместо извинений и каких-то объяснений от подруг, она услышала от них, что "она позорит их". Тогда Василенко поняла, что в Москве ей лучше не оставаться.
Напомним,