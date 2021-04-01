Актриса сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали: Это был жирный дед

1 апреля 2021 22:05 Юлия Туренко
Актриса сериала
Актриса Лиза Василенко
instagram.com/elizabethvasilenko

Украинская актриса Елизавета Василенко впервые рассказала об изнасиловании в интервью YouTube-каналу "Пушка".

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Звезда сериала "Школа", модель Лиза Василенко долгое время держала в себе всю ту боль, которую ей пришлось испытать в один из злосчастных дней. На тот момент девушке было всего 17 лет.

Будучи в Москве, Елизавета попала в компанию к эскортницам. В день рождения одной из девушек, с которыми проживала Василенко, они подсыпали какое-то вещество актрисе в алкоголь. Из-за этого она всего не помнит.

У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало – я сижу, пью, конец – меня тр***ет жирный дед. Меня изнасиловали, – со слезами на глазах рассказывает модель. – Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти... Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит впервые...

кадр из видео

Лиза начала сильно громко кричать. Насильник оставил ее в покое. Будучи полностью голой, девушка выбежала на улицу.

Останавливается такси, я не знаю, чего ждать в данный момент. Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже. Меня, наверное, тр***ут, убьют и закопают. Он не нашей национальности. Он говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу".

Елизавета рассказала, что на утро вместо извинений и каких-то объяснений от подруг, она услышала от них, что "она позорит их".  Тогда Василенко поняла, что в Москве ей лучше не оставаться.

Актриса сериала "Школа" Лиза Василенко / instagram.com/elizabethvasilenko

Напомним,

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