22-летняя звезда "Школы" Елизавета Василенко засветила соски в пикантном наряде
Актриса Елизавета Василенко продемонстрировала сексуальную фигуру на отдыхе в Египте.
Так, 22-летняя Лиза выставила фото, на котором позирует в раздельном белом купальнике на фоне камней. Наряд отлично подчеркнул плоский живот и подтянутую попу артистки, а через тонкую ткань просвечивалась ее грудь.
Кадр сделан на курорте Шарм-эль-Шейх, куда Василенко отправилась отдыхать в компании друзей.
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