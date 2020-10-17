22-летняя звезда "Школы" Елизавета Василенко засветила соски в пикантном наряде

Актриса Елизавета Василенко продемонстрировала сексуальную фигуру на отдыхе в Египте.

Девушку не часто можно лицезреть на фото подобного рода. Актриса чаще всего делится в своем микроблоге забавными видеороликами, челленджами, кадрами из фотоссесий и новостями о своем творчестве. Но в этот раз знаменитость решила впечатлить публику пикантным снимком.

Так, 22-летняя Лиза выставила фото, на котором позирует в раздельном белом купальнике на фоне камней. Наряд отлично подчеркнул плоский живот и подтянутую попу артистки, а через тонкую ткань просвечивалась ее грудь.

Актриса Елизавета Василенко на отдыхе в Египте / социальная сеть Instagram

Кадр сделан на курорте Шарм-эль-Шейх, куда Василенко отправилась отдыхать в компании друзей.

Подписчики восхитились фотогеничностью и формами молодой звезды: «Не могу с твоей фигуры! Она невероятная», «Такая нежная», «Как голливудская модель», «Обожаю тебя и твои шикарные фотки», «Очень красивая девушка».

Напомним,