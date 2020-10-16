Холостячка: Ксения Мишина рассказала, какие мужчины ее отталкивают

16 октября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Холостячка: Ксения Мишина рассказала, какие мужчины ее отталкивают
Холостячка Ксения Мишина и ведущий Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».

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Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. 15 самых достойных мужчин страны будут бороться за сердце роскошной девушки.

Первая вечеринка – один из самых волнительных моментов реалити, поскольку первое впечатление можно произвести лишь раз.

Я верю в симпатию с первого взгляда и считаю, что такое вполне возможно. И мне это знакомо. И, конечно же, она может перерасти во что-то большее. Не могу сказать, что я сильно влюбчивая. Но уверена, если мужчина захочет, он может покорить любую женщину своими поступками,
– делится своим мнением Ксения.

Также Холостячка рассказывает, что хочет встретить на проекте «своего» человека:

Меня постоянно спрашивают, каким он должен быть. Прежде всего, я должна его почувствовать. Встреча своей истинной второй половинки – это сложный длительный путь. Даже отношения или замужество – не значит, что ты уже встретил своего человека, потому что процент разводов и расставаний в нашей стране достаточно велик.

Какие мужчины точно не смогут быть рядом с главной героиней «Холостячки»?

Меня отталкивает безответственность, самолюбование и неспособность отдавать. Не люблю, когда мужчины врут, не отвечают за свои слова и боятся.

А также уточняет, что проект – это не соревнования между мужчинами за трофей.

Я придерживаюсь такого понятия, как «реалити – это жизнь». Я не иду туда, чтобы за меня боролись и выиграли, как какой-то приз, – делится эмоциями Ксения. – Я иду, чтобы познакомиться с человеком, с которым смогу искренне взаимодействовать, и намерена прожить этот период жизни с открытым сердцем и душой.

Не пропустите самую романтическую премьеру 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним,

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