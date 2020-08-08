Холостячка: Ксения Мишина и Григорий Решетник рассказали о первой вечеринке реалити

8 августа 2020 01:05 Юлия Крутиева
Холостячка: Ксения Мишина и Григорий Решетник рассказали о первой вечеринке реалити
Холостсячка - новое реалити на СТБ
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити Холостячка.

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Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться мужчины. «Холостячка» - это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Сразу отвечаем на вопрос, который беспокоил всех – что же будет дарить Ксения мужчинам на церемонии? Неужели розы? Она будет вручать участникам красивые тематические бутоньерки.

Холостячка: тематические бутоньерки / пресс-служба канала СТБ

От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой,
– делится Ксения эмоциями.

Ксения не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок:

Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно.

пресс-служба канала СТБ

Бессменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник стал ведущим и реалити «Холостячка».

Мне приятно, что после 10 сезонов проекта «Холостяк», я тоже могу удивиться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами – это невероятно! Уже завидую телезрителям, которые осенью увидят на СТБ «Холостячку»,
– комментирует ведущий Григорий Решетник.

Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ

Григорий уверен, что у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин: 

Все участники очень успешные и скромные. Часто так случается, что ты преуспел в карьере, а в личной жизни не получается. Проект покажет, что мужчины также могут бороться за любовь, у них тоже есть переживания и неуверенность. Но в противовес этому у них есть стержень, и они идут всегда до конца.

Премьера романтического реалити «Холостячка» состоится осенью на СТБ.

Напомним,

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