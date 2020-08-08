Холостячка: Ксения Мишина и Григорий Решетник рассказали о первой вечеринке реалити
Телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити Холостячка.
Сразу отвечаем на вопрос, который беспокоил всех – что же будет дарить Ксения мужчинам на церемонии? Неужели розы? Она будет вручать участникам красивые тематические бутоньерки.
От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой,– делится Ксения эмоциями.
Ксения не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок:
Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно.
Бессменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник стал ведущим и реалити «Холостячка».
Мне приятно, что после 10 сезонов проекта «Холостяк», я тоже могу удивиться новому крутому проекту. На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами – это невероятно! Уже завидую телезрителям, которые осенью увидят на СТБ «Холостячку»,– комментирует ведущий Григорий Решетник.
Григорий уверен, что у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин:
Все участники очень успешные и скромные. Часто так случается, что ты преуспел в карьере, а в личной жизни не получается. Проект покажет, что мужчины также могут бороться за любовь, у них тоже есть переживания и неуверенность. Но в противовес этому у них есть стержень, и они идут всегда до конца.
Премьера романтического реалити «Холостячка» состоится осенью на СТБ.
Напомним,