Холостячка: Ксения Мишина рассказала о реакции 8-летнего сына на ее участие в проекте

10 июля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Холостячка: Ксения Мишина рассказала о реакции 8-летнего сына на ее участие в проекте
Холостячка Ксения Мишина с сыном
instagram.com/misha.k.ua

Осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового телевизионного проекта Холостячка, где главной героиней станет Ксения Мишина.

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Звезда "Крепостной" и победительница шоу "Танці з зірками-2019" будет искать свою любовь среди многих мужчин, которые будут бороться за ее сердце. В своих интервью Ксения Мишина признавалась, что построить отношения с мужчинами ей бывает непросто из-за того, что они видят в ней, в первую очередь, актрису.

Недавно артистка стала гостьей программы "Слава+", где в откровенной беседе со Славой Деминым рассказала, как ее 8-летний сын Платон отреагировал на участие мамы в проекте. Но, как оказалось, мальчик не в курсе, о чем будет реалити.

Я сыну не говорила, что иду искать любовь и отношения, просто сын знает, что будет определенный проект под названием "Холостячка", а о концепции проекта он еще не в курсе,
– говорит Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Также Мишина рассказала, что сын мечтает сняться вместе с мамой, увидеть себя на экране. Поэтому, возможно, участие в "Холостячке" ему также будет интересно.

Он не особо смотрит проекты и сериалы со мной. Ему, возможно, будет интересно поучаствовать. Он всегда говорит: мамочка, возьми с собой, я тоже буду сниматься. Ему вот этот момент интересен, потом на себя посмотреть.

Ксения Мишина с сыном Платоном / instagram.com/misha.k.ua

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Отметим, сейчас проходит кастинг мужчина на проект "Холостячка". После того, как была рассекречена главная героиня – желающих принять участие стало в разы больше.

Напомним,

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