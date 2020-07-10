Холостячка: Ксения Мишина рассказала о реакции 8-летнего сына на ее участие в проекте
Осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового телевизионного проекта Холостячка, где главной героиней станет Ксения Мишина.
Недавно артистка стала гостьей программы "Слава+", где в откровенной беседе со Славой Деминым рассказала, как ее 8-летний сын Платон отреагировал на участие мамы в проекте. Но, как оказалось, мальчик не в курсе, о чем будет реалити.
Я сыну не говорила, что иду искать любовь и отношения, просто сын знает, что будет определенный проект под названием "Холостячка", а о концепции проекта он еще не в курсе,– говорит Ксения Мишина.
Также Мишина рассказала, что сын мечтает сняться вместе с мамой, увидеть себя на экране. Поэтому, возможно, участие в "Холостячке" ему также будет интересно.
Он не особо смотрит проекты и сериалы со мной. Ему, возможно, будет интересно поучаствовать. Он всегда говорит: мамочка, возьми с собой, я тоже буду сниматься. Ему вот этот момент интересен, потом на себя посмотреть.
Напомним,