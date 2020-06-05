Холостячка: Ксения Мишина о мужчине, которого хотела бы видеть рядом с собой
Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда Крепостной Ксения Мишина.
Любовь придет, когда ее совсем не ждешь. И можно строить много планов, а все случится неожиданно. Все же Ксения рассказала, какого человека хотела бы видеть рядом с собой.
Хотела бы встретить доброго, спокойного, ответственного мужчину, который обладает силой, всячески развивается, и будет уважать меня и мою работу, – поделилась Ксения. – Первый, на кого я обращу внимание – это мужчина с красивой улыбкой. И, конечно, мне очень важно чувство юмора.
Также главная героиня вспомнила свою историю любви, от которой у нее есть 8-летний сын Платон.
Я абсолютно самостоятельный состоявшийся человек. И не нуждаюсь в отце своего ребенка, – прокомментировала Ксения. – Это просто какая-то очень грустная ситуация. Я была на 8 месяце беременности, когда с его стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне. Я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Когда меня выписывали из роддома, нас встречали мои родители. Помню, как мы зашли в комнату, где нас должны были фотографировать, и крестному моего сыночка сказали: «Папочка, станьте рядом с мамочкой. Возьмите ребенка. Что вы в стороне стоите?» В тот момент я почувствовала боль за своего ребенка. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему.
Сейчас Ксения Мишина верит, что сможет встретить свою судьбу и по-настоящему раскрыться любви.
Напомним,