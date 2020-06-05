Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии

5 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
Санта Димопулос с дочкой Софией
instagram.com/santadimopulos

В сентябре 2019 года Санта Димопулос стала мамой во второй раз.

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У певицы и ее супруга, бизнесмена Игоря Кучеренко, родилась доченька, которую пара назвала Софией. До 6 месяцев Санта Димопулос не показывала малышку публике, а теперь трогательные фотографии девочки часто появляются в Инстаграм ее мамы.

8-месячная дочь Санты Димопулос / instagram.com/santadimopulos

На днях Санта решила поделиться со своими подписчиками успехами своей крохи. Артистка отметила, что Соня уже начала ползать, очень любит плескаться в воде, а вот зубок пока что еще нет.

Нам скоро 9 месяцев и мы: • на днях начали ползать (хоть и не очень любим это дело); • по прежнему не имеем зубок; • ввели творог, йогурт и перепелиные яйца; • обожаем воду и купаться; • всегда в хорошем и игривом настроении; • имеем четкий график сна, бодрствования и кормления. Однажды, в разговоре с подругами, я красиво описала свое состояние по поводу Софии – когда я беру ее на руки меняется химия моей крови. Я так чувствую.

Санта Димопулос с дочкой / instagram.com/santadimopulos

Отметим, что Санта также воспитывает и старшего сына – 11-летнего Даниэля. Мальчик родился, когда Димопулос жила гражданским браком с шоуменом Андреем Джеджулой.

У Игоря Кучеренко, который старше Санты на 18 лет, также есть двое детей от предыдущего брака. Наследники живут в Америке.

Напомним, 

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