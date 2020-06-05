Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
В сентябре 2019 года Санта Димопулос стала мамой во второй раз.
На днях Санта решила поделиться со своими подписчиками успехами своей крохи. Артистка отметила, что Соня уже начала ползать, очень любит плескаться в воде, а вот зубок пока что еще нет.
Нам скоро 9 месяцев и мы: • на днях начали ползать (хоть и не очень любим это дело); • по прежнему не имеем зубок; • ввели творог, йогурт и перепелиные яйца; • обожаем воду и купаться; • всегда в хорошем и игривом настроении; • имеем четкий график сна, бодрствования и кормления. Однажды, в разговоре с подругами, я красиво описала свое состояние по поводу Софии – когда я беру ее на руки меняется химия моей крови. Я так чувствую.
Отметим, что Санта также воспитывает и старшего сына – 11-летнего Даниэля. Мальчик родился, когда Димопулос жила гражданским браком с шоуменом Андреем Джеджулой.
У Игоря Кучеренко, который старше Санты на 18 лет, также есть двое детей от предыдущего брака. Наследники живут в Америке.
Напомним,