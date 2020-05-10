Санта Димопулос сообщила, что ее муж переболел коронавирусом: не афишировала
Звезды часто выходят на связь с подписчиками через вопрос/ответ в Instagram-stories.
Об этом артистка рассказала, отвечая на вопрос фанатки, которая утверждает, что многие в Украине не верят в коронавирусную инфекцию. Подписчица интересуется, а как певица относится к COVID-19.
Мой муж переболел, лежал в больнице 12 дней и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него никогда не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно. Берегите себя,‒ призывает Санта.
Напомним,
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