Санта Димопулос сообщила, что ее муж переболел коронавирусом: не афишировала

Звезды часто выходят на связь с подписчиками через вопрос/ответ в Instagram-stories.

Во время одного из таких общений певица Санта Димопулос призналась подписчикам, что ее супруг, бизнесмен Игорь Кучеренко, переболел коронавирусом. Мужчина провел в больничной палате почти две недели.

Певица Санта Димопулос с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram

Об этом артистка рассказала, отвечая на вопрос фанатки, которая утверждает, что многие в Украине не верят в коронавирусную инфекцию. Подписчица интересуется, а как певица относится к COVID-19.

Санта возмущена таким несерьезным отношением к эпидемии, так как болезнь коснулась напрямую ее семьи. Коронавирусом заболел, несмотря на очень сильный иммунитет, ее муж.

Мой муж переболел, лежал в больнице 12 дней и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него никогда не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно. Берегите себя,

‒ призывает Санта.

Напомним,