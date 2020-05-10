Санта Димопулос сообщила, что ее муж переболел коронавирусом: не афишировала

10 мая 2020 17:00 Катерина Даниленко
Санта Димопулос сообщила, что ее муж переболел коронавирусом: не афишировала
Певица Санта Димопулос
социальная сеть Instagram

Звезды часто выходят на связь с подписчиками через вопрос/ответ в Instagram-stories.

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Во время одного из таких общений певица Санта Димопулос призналась подписчикам, что ее супруг, бизнесмен Игорь Кучеренко, переболел коронавирусом. Мужчина провел в больничной палате почти две недели.

Певица Санта Димопулос с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram

Об этом артистка рассказала, отвечая на вопрос фанатки, которая утверждает, что многие в Украине не верят в коронавирусную инфекцию. Подписчица интересуется, а как певица относится к COVID-19.

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Санта возмущена таким несерьезным отношением к эпидемии, так как болезнь коснулась напрямую ее семьи. Коронавирусом заболел, несмотря на очень сильный иммунитет, ее муж.

Мой муж переболел, лежал в больнице 12 дней и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него никогда не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно. Берегите себя,
‒ призывает Санта.

Напомним,

Instagram-stories Санты Димопулос / социальная сеть Instagram
 

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