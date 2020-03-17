Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити

17 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити
Эмили Ратаковски
Fotobank / GettyImages

Рассказываем о реакции звезд первой величины на вспышку китайского коронавируса.

Заболевшие 

Читайте такжеЭпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?
Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон объявили о заражении коронавирусом первыми. Диагноз им поставили во время поездки в Австралию.

Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы справиться с этим, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, не так ли? Помните, что в бейсболе не плачут.
Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити / Fotobank / GettyImages

Китайскую инфекцию подхватила и жена канадского премьер министра Джастина Трюдо Софи, она находится на домашнем карантине, а сам Трюдо изолирован. 

Читайте такжеЗвезда «Игры престолов» заболел коронавирусом
В Испании на карантине находится министр по вопросам равенства, заместитель премьер-министра и лидер одной из партий.

Первым звездным футболистом с положительным результатом теста на коронавирус стал защитник Ювентуса Даниэле Ругани, а Криштиану Роналду после этого ушел на карантин, хотя у него COVID-19  не подтвердился. 

Мир переживает очень сложный момент, который требует от всех нас особой заботы и внимания. Сегодня я говорю с вами не как футболист, а как сын, отец, человек, которого волнуют последние события, затрагивающие весь мир. Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящим органам, как справляться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Я хотел бы поддержать всех, кто потерял кого-то близкого, выразить свою солидарность с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниэле Ругани, и выразить глубокое уважение удивительным профессионалам здравоохранения.

Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити / Fotobank / GettyImages

Сочувствующие

Читайте такжеБыстрое похудение: почему оно может испортить вам здоровье навсегда
Некоторым звездам приходится продолжать активно работать в условиях угрозы инфицирования коронавируса, и они не стесняются надевать на себя защитные костюмы. Здоровье прежде всего!

Так, вероятно, и подумала Наоми Кэмпбелл, собираясь в поездку. 

Эмили Ратаковски тоже не осталась в стороне и призвала своих подписчиков оставаться дома!

Привет, народ. Пожалуйста, оставайтесь дома в течение следующих нескольких недель.

Кроме того, многие звезды приняли участие в акции по распространению правил обязательных гигиены. Среди них оказалась и певица Мэрайя Кэри. Она призвала тщательно мыть руки как минимум 20 секунд на собственном примере.

Напомним,

Облако тегов

здоровье звезд Мэрайя Кэри Том Хэнкс Криштиану Роналду здоровье Наоми Кэмпбел Эмили Ратажковски коронавирус

Материалы по теме

Холостяк: Ксения Бугримова с годовалым сыном стала заложницей на Шри-Ланке
Новости

Холостяк: Ксения Бугримова с годовалым сыном стала заложницей на Шри-Ланке
27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Новости

27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса
Новости

Правила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса
Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Телешоу

Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK