Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити

Рассказываем о реакции звезд первой величины на вспышку китайского коронавируса.

Заболевшие

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон объявили о заражении коронавирусом первыми. Диагноз им поставили во время поездки в Австралию.

Есть вещи, которые мы все можем сделать, чтобы справиться с этим, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, не так ли? Помните, что в бейсболе не плачут.

Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити / Fotobank / GettyImages

Китайскую инфекцию подхватила и жена канадского премьер министра Джастина Трюдо Софи, она находится на домашнем карантине, а сам Трюдо изолирован.

В Испании на карантине находится министр по вопросам равенства, заместитель премьер-министра и лидер одной из партий.

Первым звездным футболистом с положительным результатом теста на коронавирус стал защитник Ювентуса Даниэле Ругани, а Криштиану Роналду после этого ушел на карантин, хотя у него COVID-19 не подтвердился.

Мир переживает очень сложный момент, который требует от всех нас особой заботы и внимания. Сегодня я говорю с вами не как футболист, а как сын, отец, человек, которого волнуют последние события, затрагивающие весь мир. Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ и руководящим органам, как справляться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Я хотел бы поддержать всех, кто потерял кого-то близкого, выразить свою солидарность с теми, кто борется с вирусом, как мой товарищ по команде Даниэле Ругани, и выразить глубокое уважение удивительным профессионалам здравоохранения.

Звездный карантин: как лечатся и спасаются от коронавируса селебрити / Fotobank / GettyImages

Сочувствующие

Некоторым звездам приходится продолжать активно работать в условиях угрозы инфицирования коронавируса, и они не стесняются надевать на себя защитные костюмы. Здоровье прежде всего!

Так, вероятно, и подумала Наоми Кэмпбелл, собираясь в поездку.

Эмили Ратаковски тоже не осталась в стороне и призвала своих подписчиков оставаться дома!

Привет, народ. Пожалуйста, оставайтесь дома в течение следующих нескольких недель.

Кроме того, многие звезды приняли участие в акции по распространению правил обязательных гигиены. Среди них оказалась и певица Мэрайя Кэри. Она призвала тщательно мыть руки как минимум 20 секунд на собственном примере.

Напомним,