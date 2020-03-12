Том Хэнкс заразился коронавирусом

Известный американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, находясь в Австралии.

Об этом сам Том Хэнкс рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам актера, он вместе с женой находится в изоляции в госпитале австралийского города Голд-Кост, семья чувствует себя удовлетворительно.

Мы почувствовали усталость, подумали, что у нас, наверняка, лихорадка. В современном мире в таких случаях принято проходить тест на коронавирус, и мы это сделали. Тесты оказались положительными.

Как сообщают местные СМИ, Хэнкс прибыл в страну для участия в съемках кинокартины об Элвисе Пресли, 63-летний актер должен был исполнять в нем роль менеджера певца.

Отметим, что в Австралии на данный момент зафиксировано 128 случаев заражения новым китайским коронавирусом, от заболевания скончались три человека, 21 пациента уже выписали из учреждений здравоохранения.

Напомним,