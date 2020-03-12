Том Хэнкс заразился коронавирусом

12 марта 2020 10:30 Алла Лысак
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Fotobank / GettyImages

Известный американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, находясь в Австралии.

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Об этом сам Том Хэнкс рассказал на своей странице в социальной сети Instagram. 

По словам актера, он вместе с женой находится в изоляции в госпитале австралийского города Голд-Кост, семья чувствует себя удовлетворительно.

Мы почувствовали усталость, подумали, что у нас, наверняка, лихорадка. В современном мире в таких случаях принято проходить тест на коронавирус, и мы это сделали. Тесты оказались положительными.

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Как сообщают местные СМИ, Хэнкс прибыл в страну для участия в съемках кинокартины об Элвисе Пресли, 63-летний актер должен был исполнять в нем роль менеджера певца. 

Отметим, что в Австралии на данный момент зафиксировано 128 случаев заражения новым китайским коронавирусом, от заболевания скончались три человека, 21 пациента уже выписали из учреждений здравоохранения. 

Напомним,

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