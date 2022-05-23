Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева вспомнила, как готовилась к обороне.

Война застала финалистку реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» в Киеве. Арина Любителева, как и многие украинцы, не была готова и не ожидала полномасштабного нападения россиян, поэтому в первый день была растеряна.

Об этом она рассказала Сергею Никитюку в «Предметке. Переселенцы» на YouTube Нового канала. Когда же Арина узнала о планах оккупантов захватить Киев за три дня, решила эвакуироваться в деревню.

Мы выбрали довольно безопасное место, там по сей день ничего не происходит. Только пару раз очень низко летали наши самолеты, так что мы в испуге бежали в подвал, – вспомнила Арина. – Пока я была в этом селе, все время спала в термобелье. Почему не могла надеть пижаму? Рассуждала так: если ракета ударит в дом, нужно будет выбегать на улицу, прятаться, в пижаме в мороз я бы не выжила.

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска / пресс-служба Нового канала

Настраивалась Арина и на возможную встречу с оккупантами.

В том доме, где я жила, пацаны готовились к обороне. Засыпали в мешки песок, складывали на недостроенном балконе, чтобы было откуда отстреливаться, – рассказывает она. – Каждый из нас учился держать оружие и стрелять. У нас существовали четкие правила, как и куда мы бежим. В нашем убежище было два входа: с детьми – через дом, без детей – через улицу.

Потом девушка начала волонтерить и вести борьбу с оккупантами на своем фронте.

Мы плели сетки, помогали теробороне – делали все, что было в наших силах, – говорит Арина. – Я вступила в войска инфофронта. У нас есть чат основных блогеров Украины – до 300 человек, и существуют задачи, которые мы выполняем. Например, постим информацию, готовим ролики. Очень многие посты удаляют, даже сторис «доброе утро» – якобы за травлю, а промокод – за нацистские символы.

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева / пресс-служба Нового канала

Напомним,