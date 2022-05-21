Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

21 мая 2022 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Пресслужба каналу ICTV

На каналі ICTV і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 4 серія серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон. 4 серію 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Матері Бондаря зателефонували з СБУ та повідомили, що його сина затримали за хабарництво та перевищення службових повноважень на 15 років. Аби його врятувати, їй потрібно передати величезну суму грошей людям з СБУ. Матір головного героя, звісно ж, пішла на все задля порятунку сина і потрапила на шахраїв, які розводять пенсіонерів на гроші. Хто допоможе Бондарю в росзлідуванні цієї справи? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 4 серія.

4 серію серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
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