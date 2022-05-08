Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 2 серію онлайн

Дивіться у 2 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Серед білого дня невідомі здійснили напад на патрульних поліцейських. Незадовго до цього вони пограбували квартиру на пів мільйона гривень. Чи вийдуть дільничні на слід злочинців? Тим часом, Бондар знову зіпсував романтичний вечір Софії, а Дзюба влаштував жорстке випробування своєму організму. Яке саме? Дивіться у 2 серії 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ!
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