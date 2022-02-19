Принцесса из Горошино: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.02.2022)

19 февраля 2022 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Принцесса из Горошино: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.02.2022)
Принцесса из Горошино: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.02.2022)
пресс-служба канала Украина

20 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийный фильм Принцесса из Горошино. 1-4 серии сериала Принцесса из Горошино смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет мелодрамы Принцесса из Горошино: Эта лирическая комедия расскажет о начинающей актрисе, которая отправляется в село Горошино, чтобы вжиться в роль для своего первого фильма. Марина никогда до этого в деревне не была и чувствует себя там, как на другой планете. К тому же, девушка еще не знает, что похожая на нее мошенница украла у олигарха Базаревича ценную картину, и теперь начнется настоящая путаница: все знакомые считают Марину погибшей, а охранники олигарха, наоборот, начнут на неё охоту...

Сериал Принцесса из Горошино от 20.02.2022 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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