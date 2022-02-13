Кукольный дом: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 13.02.2022)
13 февраля 2022 17:21
Кукольный дом: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 13.02.2022)
пресс-служба канала Украина
13 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4-серийный фильм Кукольный дом. 1-4 серии сериала Кукольный дом смотрите онлайн на TV.UA.
Кукольный дом: Жизнь главной героини Оли летит в тартарары, но девушка не собирается сдаваться. Любимый муж Оли погибает в результате несчастного случая. На похоронах она узнает, что Павел изменял ей, так что и память о счастливом браке разрушена. Свекровь, которую Оля любила как маму, выгоняет ее из дома, а старший брат мужа пытается ее изнасиловать… В разгар этих событий Оля понимает, что беременна от погибшего мужа. Она решает оставить ребенка, уезжает в маленький городок и рвет все старые связи. Однако прошлое находит ее.
Сериал Кукольный дом от 13.02.2022 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.