Кукольный дом: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 13.02.2022)

13 февраля 2022 17:21 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кукольный дом: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 13.02.2022)
Кукольный дом: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 13.02.2022)
пресс-служба канала Украина

13 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4-серийный фильм Кукольный дом. 1-4 серии сериала Кукольный дом смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет мелодрамы Кукольный дом: Жизнь главной героини Оли летит в тартарары, но девушка не собирается сдаваться. Любимый муж Оли погибает в результате несчастного случая. На похоронах она узнает, что Павел изменял ей, так что и память о счастливом браке разрушена. Свекровь, которую Оля любила как маму, выгоняет ее из дома, а старший брат мужа пытается ее изнасиловать… В разгар этих событий Оля понимает, что беременна от погибшего мужа. Она решает оставить ребенка, уезжает в маленький городок и рвет все старые связи. Однако прошлое находит ее.

Сериал Кукольный дом от 13.02.2022 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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