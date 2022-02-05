Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

5 февраля 2022 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
пресс-служба канала Украина

6 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4-серийный фильм Деревянный гребешок. 1-4 серии сериала Деревянный гребешок смотрите онлайн на TV.UA.

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Сюжет мелодрамы Деревянный гребешок: Новая история расскажет о цыганке Лале и ее внучке Насте, судьбы которых переплел старый талисман.

Кому-то деревянный гребешок приносит смерть, а кому-то любовь. Настину беззаботную юность перечеркивает утрата любимого и беда в семье друзей. Спустя годы девушка, уже работающая следователем, пытается раскрыть тайну того трагического события. Удастся ли ей разобраться в том, что на самом деле произошло, и обрести свою настоящую любовь?

Сериал Деревянный гребешок от 06.02.2022 смотрите в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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