Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
За час повномасштабної війни рф проти України британський прем'єр-міністр Борис Джонсон став добрим другом для нашої країни. Чимало з нас сприймають політика як свого.
Зокрема, фахівчиня з астрології Олена Свиридова в новому випуску YouTube-рубрики «Досьє» (Новий канал) дала професійну характеристику політика, яка багато чого прояснила.
За знаком зодіаку Борис Джонсон – Близнюки. Це завжди про гнучкість, легкість, доступність, вічне дитинство. Крім того, якщо подивитися його натальну карту, можна побачити багато планет у цьому знаку. Близнюки – знак, який відповідає за комунікацію, спілкування, пересування. Вони вміють швидко та ефективно адаптуватися, спілкуватися з іншими на рівних, робити зі складного просте.
У Бориса Джонсона дуже гостре відчуття справедливості. Про це говорить Місяць у Терезах у його натальній карті, – додала астрологиня. – Терези – це загалом історія про гармонію, баланс, спокій, справедливість. Тому коли він бачить, що кривдять слабких чи звинувачують невинних, він завжди намагатиметься допомогти їм, врятувати. Ця людина – вічний борець за справедливість, їй важливо, щоб усе було по правді та совісті.
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