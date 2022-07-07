Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор выходного дня Все статьи автора...

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон instagram.com/borisjohnsonuk

За час повномасштабної війни рф проти України британський прем'єр-міністр Борис Джонсон став добрим другом для нашої країни. Чимало з нас сприймають політика як свого.