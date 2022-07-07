Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона

7 июля 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Астрологиня пояснила, в чому феномен Бориса Джонсона
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон
instagram.com/borisjohnsonuk

За час повномасштабної війни рф проти України британський прем'єр-міністр Борис Джонсон став добрим другом для нашої країни. Чимало з нас сприймають політика як свого.

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У чому феномен ексцентричного англійця – Бориса Джонсона? Як йому вдається завойовувати любов публіки? І чому він так опікується тими, хто опинився в біді? 

Зокрема, фахівчиня з астрології Олена Свиридова в новому випуску YouTube-рубрики «Досьє» (Новий канал) дала професійну характеристику політика, яка багато чого прояснила.

За знаком зодіаку Борис Джонсон – Близнюки. Це завжди про гнучкість, легкість, доступність, вічне дитинство. Крім того, якщо подивитися його натальну карту, можна побачити багато планет у цьому знаку. Близнюки – знак, який відповідає за комунікацію, спілкування, пересування. Вони вміють швидко та ефективно адаптуватися, спілкуватися з іншими на рівних, робити зі складного просте.

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За словами експертки, Близнюки – це дзеркало: вони підхоплюють хвилю свого співрозмовника, створюючи тим самим міцний емоційний зв'язок із ним.

У Бориса Джонсона дуже гостре відчуття справедливості. Про це говорить Місяць у Терезах у його натальній карті, – додала астрологиня. – Терези – це загалом історія про гармонію, баланс, спокій, справедливість. Тому коли він бачить, що кривдять слабких чи звинувачують невинних, він завжди намагатиметься допомогти їм, врятувати. Ця людина – вічний борець за справедливість, їй важливо, щоб усе було по правді та совісті.

Нагадаємо, 

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