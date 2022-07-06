У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, що робити в разі емоційного виснаження та як допомогти маленькій дитині пережити стрес.

Що робити під час емоційного виснаження, розповів Дмитро Карпачов:

У молодої українки, яка звернулася за допомогою до психолога, крихітка-донька. З нею вона завжди багато гуляла, навчала мовам – вони активно проводили час разом. Проте, відколи почалася війна, мама не може пересилити себе і знову гратися з дитиною, веселити її, а також відновити свій заряд енергії. Постійні переживання, негативні новини виснажують, а почуття провини буквально з'їдає жінку.

♦ Допомагайте тим, кому можете допомогти. А якщо не можете – не карайте себе за це. Від того, що ви переживаєте за людей, яким не можете допомогти, їм краще не стає, але стає гірше вам та вашій дитині.

♦ Дивіться новини один раз на день. Бажано, коли ваша дитина спить.

♦ Ставтеся до їжі як до ліків. Збалансоване харчування впливає на нервову систему та реакцію на стрес.

Маленька дитина повністю від вас залежна. Можливо, вона відчуває вашу внутрішню напругу, їй поряд з вами некомфортно. З її мамою відбувається щось не те, тому вона вирішує дивитися мультики, адже там усе добре. Якщо весь час бути знервованою і втомленою поряд з дитиною, це їй може нашкодити.

Як допомогти дитині пережити стрес:

1. Зберігайте спокій. Дитина тонко відчуває ваші емоції.

2. Намагайтеся не плакати при дитині. Але це не означає, що від малечі треба приховувати свої емоції. Щоб у неї не було розбіжностей між тим, що вона бачить, і тим, що вона чує. Якщо все ж розплакалися, поясніть дитині, що вам погано, але без подробиць.

3. Поверніть ті активності, які були у сина чи доньки до війни.

4. Намагайтеся дотримуватися звичного для дитини графіку.

5. Подбайте, щоб у малечі був власний куточок.

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