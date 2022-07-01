Дмитро Карпачов розповів, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт

1 июля 2022 10:26 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитро Карпачов розповів, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт
Дмитро Карпачов розповів, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт
Пресслужба каналу СТБ

Повномасштабне вторгнення росії зіпсувало багато планів та мрій українців. А чимало пар і зовсім вирішили не розвивати стосунки далі.

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У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов розповів, чи варто зізнаватися в коханні чоловіку, який пішов на фронт.

Героїня випуску, 23-річна Софія з Києва, поїхала до Польщі. Проте довгий час їй подобався сусід. Стосунки так і не почалися, а зараз вона дізналася, що хлопець іде на фронт. Софія не знає, чи варто зізнатися у коханні.

Що робити у цьому випадку, порадив Дмитро Карпачов:

1. Говорити про добрі та щирі почуття варто завжди. Незалежно від того, який зараз час. Якщо ви відчуваєте до когось справжні почуття, скажіть.

2. Зізнання підвищить рівень ваших приємних переживань. Окрім цього, ви покажете людині, що вона цінна.

3. Розуміння того, що чоловіка люблять і чекають, може надихнути його бути обережнішим та якнайшвидше повернутися.

4. Навіть якщо він до вас байдужий, зізнання для нього зараз не зайве.

Нагадаємо,

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