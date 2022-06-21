Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали
Четвертий місяць триває повномасштабна війна росії проти України. І хоч українці демонструють на весь свою стійкість і силу духу, буває, нервова система не витримує перевантаження.
У випуску 10-літня Маргарита із Білої Церкви розповіла, що коли почалася війна, її батьки стали часто сваритися, увесь час кричать одне на одного при дівчинці. Маргарита звернулася у програму з питанням, як їй тепер бути? І що робити батькам, якщо діалог перетворюється на сварку? Відповідь дав Дмитро Карпачов:
1. Зважайте на те, що у вас і ваших близьких зараз виснажена нервова система. Крики і сварки – нормальна реакція на ненормальні умови. Багато хто не витримує того, що немає впевненості у завтрашньому дні.
2. Не вплутуйте дітей у конфлікти дорослих. Краще, аби малеча не чула ваших сварок. Якщо вже так сталося, що дитина побачила скандал – поговоріть з нею відверто.
3. Якщо дитина чула ваші сварки, заспокойтеся та поясніть їй, чому так сталося, і що причина не в ній.
4. Сформулюйте у дитини розуміння, що конфлікти інколи можливі, але така поведінка є неприйнятною. Кожен повинен вміти керувати своїми емоціями.
Дивитися Все буде добре. Допомога психолога – Випуск від 20.06.2022
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