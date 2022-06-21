Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали

21 июня 2022 21:03 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали
Дмитро Карпачов розповів, що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали
pixabay.com

Четвертий місяць триває повномасштабна війна росії проти України. І хоч українці демонструють на весь свою стійкість і силу духу, буває, нервова система не витримує перевантаження.

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Постійні скандали вдома руйнують сім’ї та психіку дітей. У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов пояснив, що робити, якщо вдома не закінчуються сварки.

У випуску 10-літня Маргарита із Білої Церкви розповіла, що коли почалася війна, її батьки стали часто сваритися, увесь час кричать одне на одного при дівчинці. Маргарита звернулася у програму з питанням, як їй тепер бути? І що робити батькам, якщо діалог перетворюється на сварку? Відповідь дав Дмитро Карпачов:

1. Зважайте на те, що у вас і ваших близьких зараз виснажена нервова система. Крики і сварки – нормальна реакція на ненормальні умови. Багато хто не витримує того, що немає впевненості у завтрашньому дні.

2. Не вплутуйте дітей у конфлікти дорослих. Краще, аби малеча не чула ваших сварок. Якщо вже так сталося, що дитина побачила скандал – поговоріть з нею відверто.

3. Якщо дитина чула ваші сварки, заспокойтеся та поясніть їй, чому так сталося, і що причина не в ній.

4. Сформулюйте у дитини розуміння, що конфлікти інколи можливі, але така поведінка є неприйнятною. Кожен повинен вміти керувати своїми емоціями.

Дивитися Все буде добре. Допомога психолога – Випуск від 20.06.2022

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