Дмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом

9 июня 2022 19:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом
Дмитро Карпачов розповів, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом
pixabay.com

Через повномасштабний наступ росії мільйони українців покинули домівки. Багато родин зараз живуть разом, ділять побут та обов’язки.

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Проте, коли під одним дахом багато людей, можуть виникати суперечки. У рубриці щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога» – Дмитро Карпачов пояснив, як кільком сім’ям ужитися разом.

Олеся з трьома дітьми через війну переїхала з Києва під Фастів у приватний будинок і прийняла кілька сімей біженців. Всього під одним дахом живе 16 людей – троє дітей господарів, двоє підлітків, двоє пенсіонерів та інші дорослі. В оселі 5 окремих кімнат, проте виникають проблеми зі знаходженням спільної мови.

Як кільком сім’ям ужитися під одним дахом:

1. Домовтеся щодо спільного або роздільного часу харчування.

2. Узгодьте «тиху годину» – час, коли всі поводяться тихо, аби дати іншим відпочити.

3. Правила встановлює господар оселі або уповноважена ним особа. Побут має базуватися на взаємоповазі, правила встановлює хазяїн – він може ініціювати розмову.

4. Встановлюйте правила делікатно. Поясніть людям, що це у ваших спільних інтересах.

5. Зафіксуйте ці правила на папері. Також можна домовитися про систему покарань за їхнє недотримання.

6. Створіть спільну касу на їжу та побутові потреби. Можна порахувати, скільки буде коштувати проживання та їжа на сім’ю, скласти спільний бюджет, куди всі будуть вносити свою частку. Не можна намагатися усім догодити – ви зробили гарний вчинок і прихистили людей, тепер важливо організувати принципи проживання.

7. Розподіляйте плату за комунальні послуги. Запропонуйте іншим внести свою частину, якщо вони в змозі.

8. Уникайте розмов, що призводять до суперечок та виснажують усіх.

9. Якщо вам постійно дають недоцільні поради, ввічливо подякуйте та робіть так, як вважаєте краще.

Нагадаємо,

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