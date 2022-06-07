Харчовий технолог дала поради, чим замінити кам’яну сіль

7 июня 2022 10:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Харчовий технолог дала поради, чим замінити кам’яну сіль
Харчовий технолог дала поради, чим замінити кам’яну сіль
pixabay.com

Чи може морська сіль замінити кам’яну та які існують замінники найвідомішої приправи.

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Експерти зазначають – сіль корисна для організма людини, але в певній кількості. Так, рекомендовано вживати всього 5 г солі на добу, а вона, як правило, є чи не в кожному готовому для вживанні продукті. Проте для кожної господарки на кухні сіль є обов’язковою складовою більшості страв. Чим же замінити його – розповіла харчовий технолог Олена Сидоренко у «Ранку з Україною» на каналі Україна.

Соєвий соус. Це чудовий замінник солі. Він достатньо концентрований і має виражений смак, тож мінімальної кількості продукту буде достатньо для приготування м’ясних, рибних страв і навіть салатів. 
Кубики бульйону. Експертка запевняє, склад цього продукту не є 100% натуральним і корисним, але в помірних дозах шкоди організму не скоїть. Тому в крайніх випадках можна користуватись і такими приправами.

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Спеціальні приправи з вмістом солі. У таких сумішах багато прянощів і трав, тож вони будуть чудовою альтернативою солі. Як правило в них немає ароматизаторів і штучних замінників, а прянощі придадуть страві смаку і зменшать потребу додавання солі.

Морська сіль. Це таж сама сіль природнього походження, але виварена. За словами харчового технолога, морська сіль є кориснішою, ніж звичайна, адже в ній є багато додаткових мікроелементів. Але споживати можна лише харчову сіль, та, яка продається в аптеці чи косметичних магазинах виключно призначена для зовнішнього використання. Слід уважно читати склад, у ньому не має бути ароматизаторів і олій.

Сванська сіль. Сіль з різними прянощами. Вона досить часто використовується в приготуванні різних страв, особливо м’ясних.

Насамперед раджу менше споживати солі, адже всі готові вироби, які ви купуєте в магазині навіть кондитерські мають її у своєму складі. Тож за добу кожен споживає необхідну кількість солі. Крім того, використовуйте лимон чи грейпфрут – це додає пікантності страві так само як і прянощі, – коментує харчовий технолог Олена Сидоренко в ефірі «Ранку з Україною». – У нас є все для того, щоб ми не відчували дефіциту солі, навпаки – існує проблема її надлишку.

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