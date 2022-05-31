Які продукти допоможуть побороти стрес під час війни – поради дієтологині
У програмі «Ранок з Україною» каналу «Україна», з ведучими Анатолієм Анатолічем і Лілією Ребрик дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, якою має бути ідеальна тарілка під час війни.
Коли людина постійно перебуває у стані тривоги, їй треба вживати продукти, які впливають на імунну систему. Наприклад, ягоди, буряк, гречка, капуста, зелень і варені яйця, при чому краще, щоб жовток у них був ріденький. Недоварений жовток добре впливає на мозкову діяльність і на імунну систему. До речі, яйцями можна замінити і м’ясо – в них є необхідні амінокислоти та білок, – пояснила дієтологиня.
Так, в буряку є багато цукру, але він корисний для організму. Ба більше, цей цукор пов’язаний з барвниковим пігментом і клітковиною. Сирий тертий буряк гарно впливає на кишечник, а варений – на мікрофлору і на мозок, – коментує дієтологиня.
Тож, щоб зробити ідеальний сніданок, вам знадобляться: трохи вареної гречки, 2 варених яйця з рідким жовтком і салатик.
А ще Оксана Скиталінська запевнила – якщо людина хоче поїсти перед сном, це можна зробити. Але треба споживати корисні і «правильні» продукти. Такими є: яйця, риба, салат, навіть рибні консерви і цільнозерновий хліб будуть доречні.
Немає забороненої їжі. Якщо вам страшенно чогось хочеться – з’їжте, адже якщо ви цього не зробите – будете страждати, – зазначила Оксана Скиталінська.
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