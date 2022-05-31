Які продукти допоможуть побороти стрес під час війни – поради дієтологині

У програмі «Ранок з Україною» каналу «Україна», з ведучими Анатолієм Анатолічем і Лілією Ребрик дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, якою має бути ідеальна тарілка під час війни.

Дієтологиня Оксана Скиталінська запевняє – те, що у стресових ситуаціях людині постійно хочеться чогось солодкого – це нормальна реакція організму. Тому, якщо ви знаходитесь в укритті і не маєте змоги нормально харчуватись – дозвольте собі з’їсти цукерку чи випічку, але краще в такі моменти споживати цукор у чистому вигляді. Якщо ж ви у безпеці і маєте змогу нормально харчуватись, зверніть увагу на інші продукти.

Коли людина постійно перебуває у стані тривоги, їй треба вживати продукти, які впливають на імунну систему. Наприклад, ягоди, буряк, гречка, капуста, зелень і варені яйця, при чому краще, щоб жовток у них був ріденький. Недоварений жовток добре впливає на мозкову діяльність і на імунну систему. До речі, яйцями можна замінити і м’ясо – в них є необхідні амінокислоти та білок, – пояснила дієтологиня.

Дієтологиня Оксана Скиталінська / Пресслужба каналу Україна

Крім того, експертка радить замінювати шкідливу їжу, природньою і більш корисною. Так, наприклад, якщо ви страшенно хочете швидких вуглеводів, типу випічки – з’їжте ягоди, які ростуть на нашій землі: смородина, полуниця, малина. Не менш корисним буде буряк.

Так, в буряку є багато цукру, але він корисний для організму. Ба більше, цей цукор пов’язаний з барвниковим пігментом і клітковиною. Сирий тертий буряк гарно впливає на кишечник, а варений – на мікрофлору і на мозок, – коментує дієтологиня.

Тож, щоб зробити ідеальний сніданок, вам знадобляться: трохи вареної гречки, 2 варених яйця з рідким жовтком і салатик.

А ще Оксана Скиталінська запевнила – якщо людина хоче поїсти перед сном, це можна зробити. Але треба споживати корисні і «правильні» продукти. Такими є: яйця, риба, салат, навіть рибні консерви і цільнозерновий хліб будуть доречні.

Немає забороненої їжі. Якщо вам страшенно чогось хочеться – з’їжте, адже якщо ви цього не зробите – будете страждати, – зазначила Оксана Скиталінська.

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