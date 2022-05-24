Як купити пальне в умовах військового дефіциту?

24 мая 2022 18:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Як купити пальне в умовах військового дефіциту?
Як купити пальне в умовах військового дефіциту?
pixabay.com

Які прості кроки допоможуть оминути черги та придбати пальне в умовах дефіциту?

Читайте такжеДоктор Комаровський розповів, чи можна підхопити хвороби від домашніх тварин
Телеведуча Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці «Надійні поради» на СТБ. Так, телеведуча розповіла, як купити пальне в умовах військового дефіциту.

Онлайн-додатки

Більшість заправок тепер приймають не готівку, а оплату в телефонних додатках – завантажити їх можна на сайтах мереж. Після встановлення побачите карту з наявністю пального на відділеннях та свій добовий ліміт на купівлю – зараз це не більше 10-20 літрів. Бензин в додатку дорожче в середньому на 5 гривень на літр. Головний мінус – додатки використовують всі, тож доведеться вистояти чергу.

Стережіться шахраїв, що продають місця в черзі або пропонують відстояти чергу за вас – вони часто зникають з грошима.

Талони

Читайте такжеДмитро Карпачов розповів, як правильно говорити з людьми, які пережили жахіття окупації
Щоб не стояти у черзі, можна придбати талони на пальне – їх власники мають пріоритет на заправках. Крім того, ціна за літр співпадає з вартістю на колонці – не доведеться переплачувати. З недоліків – талони можна купити тільки особисто в головному офісі мережі, адреси ви знайдете на сайтах. Талони зараз в наявності тільки оптові – мінімум на 100-200 літрів пального. Можна скластися з друзями або використати їх за кілька заправок.

Стережіться шахраїв, що продають талони на сайтах оголошень – перевірити його можна тільки на заправці, тож онлайн вам можуть продати підробку.

Дрібні мережі

Всі великі мережі зараз не торгують пальним в каністри, але на маленьких заправках за межами міст ви ще можете залити у власну тару. Якщо ці заправки не знаходяться на популярних маршрутах для евакуації, там менші черги і можна платити готівкою. З мінусів – ви не перевірите наявність пального в додатку. Шукайте такі заправки на гугл-картах та телефонуйте туди перед виїздом.

Пам’ятайте, за годину в пробці ви спалите біля літра пального. Тож відстань 10-20 кілометрів не має вас лякати.

Стережіться шахраїв, що продають паливо з рук та на трасах – ви суттєво переплатите, та можете натрапити на розбавлене паливо, яке зіпсує двигун.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ корисні поради війна Надія Матвєєва пальне

Материалы по теме

Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка
Новости

Камалія зізналась, на що витрачає мільйон євро, який отримала на день народження від чоловіка
Віталій Козловський розповів, що він побачив під час виступів для військових і хто його дійсно вразив
Новости

Віталій Козловський розповів, що він побачив під час виступів для військових і хто його дійсно вразив
Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ
Новости

Тімур Мірошниченко розповів «Зірковому шляху», чому не пішов служити у ЗСУ
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
Новости

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу

Влада розширила список громадян, які можуть отримати допомогу
Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою

Анатолій Анатоліч розповів, чи спілкується зі своєю кумою Світланою Лободою
Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником

Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником

Популярное видео

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022

Євробачення-2022 фінал: дивитись онлайн-трансляцію від 14.05.2022
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK