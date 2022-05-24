Як купити пальне в умовах військового дефіциту?
Які прості кроки допоможуть оминути черги та придбати пальне в умовах дефіциту?
Онлайн-додатки
Більшість заправок тепер приймають не готівку, а оплату в телефонних додатках – завантажити їх можна на сайтах мереж. Після встановлення побачите карту з наявністю пального на відділеннях та свій добовий ліміт на купівлю – зараз це не більше 10-20 літрів. Бензин в додатку дорожче в середньому на 5 гривень на літр. Головний мінус – додатки використовують всі, тож доведеться вистояти чергу.
Стережіться шахраїв, що продають місця в черзі або пропонують відстояти чергу за вас – вони часто зникають з грошима.
Талони
Стережіться шахраїв, що продають талони на сайтах оголошень – перевірити його можна тільки на заправці, тож онлайн вам можуть продати підробку.
Дрібні мережі
Всі великі мережі зараз не торгують пальним в каністри, але на маленьких заправках за межами міст ви ще можете залити у власну тару. Якщо ці заправки не знаходяться на популярних маршрутах для евакуації, там менші черги і можна платити готівкою. З мінусів – ви не перевірите наявність пального в додатку. Шукайте такі заправки на гугл-картах та телефонуйте туди перед виїздом.
Пам’ятайте, за годину в пробці ви спалите біля літра пального. Тож відстань 10-20 кілометрів не має вас лякати.
Стережіться шахраїв, що продають паливо з рук та на трасах – ви суттєво переплатите, та можете натрапити на розбавлене паливо, яке зіпсує двигун.