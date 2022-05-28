Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської

28 мая 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської
Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської
instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська поділилася простими прийомами, які допомогли їй вийти з затяжної депресії, що тривала з початку війни.

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Співачка Оля Цибульська відверто зізналася, що страждала від складного депресивного стану майже два місяці. Зірка розповіла, що старалася триматися заради сина та фанів і допомагати країні всім, чим могла, втім відчуття, що все навколо втратило сенс і тотальна апатія переслідували Цибульську протягом тривалого часу.

Оля намагалася щодня підтримувати зв’язок зі своєю аудиторією і продовжує регулярно виходити в прямі ефіри та організовувати зустрічі для підтримки українців. Для сотень тисяч тих, хто переживає те ж саме, що вдалося пережити співачці, Цибульська підготувала топ-5 особистих порад, що допомогли їй бодай частково відновити емоційний спокій.

1. Приведи себе до ладу. Життя вже ніколи не буде таким, як було колись. Тепер воно зовсім інше. І нам складно до нього звикнути. Єдине, що залишилось - це ти сам. Дякувати Богу. Тому бережи те, що маєш. Звичайно, якщо це дозволяють зробити умови в яких ти зараз. Твоє тіло, твоє обличчя - це не орендована квартира. Це твоє постійне улюблене місце для душі. Нехай ця рутина відволікає і нагадує, що любити себе зараз - особливо важливо. Не картай себе за те, що в безпеці і маєш можливість помити голову, зробити маску для обличчя чи манікюр. Наші захисники на фронті борються за наше щасливе і красиве майбутнє. Готуй себе до перемоги.

Співачка Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

2. Знайди нове задоволення. Просте. Почин з теплого чаю і хоча б 10 хвилин без новин. Чи, як я, збирай яйця в курнику. Або глянь відео як наші хлопці лупашать смердючих орків. Дуже розслабляє. Дозволь собі відволіктися і пригадати хто ти, і що приносить спокій твоєму серцю. Можеш почати з кількох хвилин на день. Стане трохи легше. Це відчуєш не лише ти, але і близькі поруч.

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3. Дивись на вічне. На мистецтво, воду, небо. Щось, що, попри війну, залишається стабільним. Щось, що зруйнувати не під силу навіть найбільшому злу. Звучить банально, але щось настільки глобальне і неосяжне дарує надію і перспективи. Ми теж непокірні. Життя переможе. На нас чекає чудове, щасливе майбутнє.

4. Допомагай. Людям, яких знаєш і не знаєш. Просто так. Не тому, що так вимагає совість чи почуття провини. Віддаючи ми наповнюємося теплом і добром. Тобі справді стане легше засинати і прокидатися.

5. Знайди свою музику. Без слів чи зі змістом. Наш шоу-бізнес нарешті розцвів сучасними українськими піснями. Наші плейлисти нарешті майоріють україномовними треками в топах. Вони чудові. Знайди свій. Я випустила “Минаю день” на початку березня, коли здавалося, що боляче навіть дихати. І я б не змогла зробити цього без неймовірної підтримки своєї аудиторії. Тепер я щодня отримую повідомлення про те як моя пісня допомагає пережити біль іншим. І це найкраща нагорода, яку я отримувала за свою кар’єру.

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