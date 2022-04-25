Оля Цибульська поділилась подробицями найважчих днів свого життя за час війни

Популярна співачка Оля Цибульська за період війни пережила чимало випробувань, та найважчим для артистки стали дні нападу на Київську область, де перебували її батьки.

Співачка Оля Цибульська з сином Нестором сьогодні перебуває в селі на Західній Україні. Артистка частково почувається в безпеці, звикає до сільського життя, займається буденними справами та допомагає сину у навчанні.

Зізнається, що через безсонні ночі та тривоги, інколи дозволяє Нестору прогулювати уроки та живе надією, що скоро побачить своїх батьків, яких дивом вдалось врятувати від обстрілів в Ірпені.

Батьки до останнього знаходились там, адже їхній район тривалий час знаходився в окупації. Туди не можна було пробратись ні волонтерам, ні військовим. Їх постійно обстрілювали… Більше тижня вони просто лежали на підлозі в квартирі без світла, води та будь-якої їжі. Декілька днів ми взагалі не знали, що з ними, чи живі вони. Це найстрашніші дні в моєму житті! – розповідає Оля Цибульська в ефірі «Ранку з Україною». – Завдяки меру Ірпеня і військовим нам вдалося витягти звідти їх та інших жителів будинку, а вже пізніше побачили фото повністю обстріляної будівлі.

Артистка зазначила – в їхній квартирі не вціліло нічого, та найстрашніше те, що батьки могли бути там, адже коли саме стався напад невідомо.

Співачка Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

Та як би складно не було, Цибульська змогла взяти себе в руки і продемонструвала шанувальникам свою силу духу, виклавши пост про жіночу красу та догляд у воєнний час. Надихнув на це співачку її давній друг, який сьогодні боронить Україну.

Друг попросив надіслати йому моє фото, але я не могла цього зробити. Просто сиділа на підлозі, не могла навіть підійти до дзеркала – не хотілось дивитись на себе. А він написав дуже круті слова, що вони стоять на війні заради нас, бо знають, які в Україні теплі, добрі та гарні дівчата, який смачний борщ вони варять і як надихають чоловіків. Тоді я наче прокинулась! Прийшло розуміння того, що так, зараз іде страшна, нещадна війна, але що залишиться від нас потім? Війна відбувається ціною нашого життя, нашої молодості та краси. Я одразу ж піднялась і навела красу. Бо, дівчата, війна закінчиться, а вам ще виходити заміж за воїнів ЗСУ, або зустрічати чоловіків удома, – поділилась співачка.

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