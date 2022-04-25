Оля Цибульська поділилась подробицями найважчих днів свого життя за час війни

25 апреля 2022 12:21 Туренко Андрей
Оля Цибульська поділилась подробицями найважчих днів свого життя за час війни
Співачка Оля Цибульська
instagram.com/cybulskaya

Популярна співачка Оля Цибульська за період війни пережила чимало випробувань, та найважчим для артистки стали дні нападу на Київську область, де перебували її батьки.

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Співачка Оля Цибульська з сином Нестором сьогодні перебуває в селі на Західній Україні. Артистка частково почувається в безпеці, звикає до сільського життя, займається буденними справами та допомагає сину у навчанні. 

Зізнається, що через безсонні ночі та тривоги, інколи дозволяє Нестору прогулювати уроки та живе надією, що скоро побачить своїх батьків, яких дивом вдалось врятувати від обстрілів в Ірпені.

Батьки до останнього знаходились там, адже їхній район тривалий час знаходився в окупації. Туди не можна було пробратись ні волонтерам, ні військовим. Їх постійно обстрілювали… Більше тижня вони просто лежали на підлозі в квартирі без світла, води та будь-якої їжі. Декілька днів ми взагалі не знали, що з ними, чи живі вони. Це найстрашніші дні в моєму житті! – розповідає Оля Цибульська в ефірі «Ранку з Україною». – Завдяки меру Ірпеня і військовим нам вдалося витягти звідти їх та інших жителів будинку, а вже пізніше побачили фото повністю обстріляної будівлі.

Артистка зазначила – в їхній квартирі не вціліло нічого, та найстрашніше те, що батьки могли бути там, адже коли саме стався напад невідомо. 

Співачка Оля Цибульська / instagram.com/cybulskaya

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Та як би складно не було, Цибульська змогла взяти себе в руки і продемонструвала шанувальникам свою силу духу, виклавши пост про жіночу красу та догляд у воєнний час. Надихнув на це співачку її давній друг, який сьогодні боронить Україну. 

Друг попросив надіслати йому моє фото, але я не могла цього зробити. Просто сиділа на підлозі, не могла навіть підійти до дзеркала – не хотілось дивитись на себе. А він написав дуже круті слова, що вони стоять на війні заради нас, бо знають, які в Україні теплі, добрі та гарні дівчата, який смачний борщ вони варять і як надихають чоловіків. Тоді я наче прокинулась! Прийшло розуміння того, що так, зараз іде страшна, нещадна війна, але що залишиться від нас потім? Війна відбувається ціною нашого життя, нашої молодості та краси. Я одразу ж піднялась і навела красу. Бо, дівчата, війна закінчиться, а вам ще виходити заміж за воїнів ЗСУ, або зустрічати чоловіків удома, – поділилась співачка.

Нагадаємо, 

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