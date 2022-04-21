Даша Квіткова розповіла, як на неї вплинула війна

21 апреля 2022 12:58 Туренко Андрей
Даша Квіткова розповіла, як на неї вплинула війна
Блогерка-мільйонник Даша Квіткова
instagram.com/kvittkova

Коли розпочалася війна Даша Квіткова, була вдома разом зі своєю родиною. Будинок знаменитостей розташований біля аеропорту Жуляни.

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Тож, почувши вибухи, Даша Квіткова з чоловіком Нікітою Добриніним вирішили поїхати до батьків Даші, які живуть на Лівому березі. Згодом родина виїхала до Київської області. Блогерка зізналася, що війна дуже вплинула на неї.

Доки до психолога не пішла, але у планах, адже дуже боюся страшних звуків, і так ще буде довго. Ми живемо у квартирі, де бахкає бойлер. Перші дні я підскакувала і не розуміла, що відбувається. Ми боїмося навіть дощу. Боїмося увімкнути світло, ходити біля вікон, спимо в одязі. На ніч відставляємо дитячі ліжка, щоб вони не були біля вікон, - сказала в інтерв’ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Даша.

Блогерка-мільйонник Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

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Квіткова зараз живе на Заході України. Дружині Нікіти Добриніна допоміг знайти житло блогер Петро Заставний. За помешкання Даша сплачує лише комунальні послуги. 

Ми живемо у друзів. Я довго шукала квартиру, але її не було. Або була велика ціна, близько 2000 доларів на місяць, плюс за останній місяць та за послуги ріелтора, а це 6000 доларів. Такі ціни всюди. Ріелтори говорять, що на Заході у двокімнатній квартирі живуть по 11 чоловік, - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова з чоловіком та сином / instagram.com/kvittkova

Блогерка розповіла, як сприйняла новину, що її чоловік ведучий Нікіта Добринін пішов до тероборони.  

З одного боку, я дуже ним пишаюся, а і з іншого, моє серце крається. Я його не бачу, не знаю, що з ним. Не сплю ночами, Нікіта чергує уночі і патрулює ліс. Я дуже за нього переживаю, - розповіла блогерка-мільйонник.

Нагадаємо, 

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