Даша Квіткова розповіла, як на неї вплинула війна Туренко Андрей

Блогерка-мільйонник Даша Квіткова instagram.com/kvittkova

Коли розпочалася війна Даша Квіткова, була вдома разом зі своєю родиною. Будинок знаменитостей розташований біля аеропорту Жуляни.