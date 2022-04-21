Даша Квіткова розповіла, як на неї вплинула війна
Коли розпочалася війна Даша Квіткова, була вдома разом зі своєю родиною. Будинок знаменитостей розташований біля аеропорту Жуляни.
Доки до психолога не пішла, але у планах, адже дуже боюся страшних звуків, і так ще буде довго. Ми живемо у квартирі, де бахкає бойлер. Перші дні я підскакувала і не розуміла, що відбувається. Ми боїмося навіть дощу. Боїмося увімкнути світло, ходити біля вікон, спимо в одязі. На ніч відставляємо дитячі ліжка, щоб вони не були біля вікон, - сказала в інтерв’ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Даша.
Ми живемо у друзів. Я довго шукала квартиру, але її не було. Або була велика ціна, близько 2000 доларів на місяць, плюс за останній місяць та за послуги ріелтора, а це 6000 доларів. Такі ціни всюди. Ріелтори говорять, що на Заході у двокімнатній квартирі живуть по 11 чоловік, - поділилася Квіткова.
Блогерка розповіла, як сприйняла новину, що її чоловік ведучий Нікіта Добринін пішов до тероборони.
З одного боку, я дуже ним пишаюся, а і з іншого, моє серце крається. Я його не бачу, не знаю, що з ним. Не сплю ночами, Нікіта чергує уночі і патрулює ліс. Я дуже за нього переживаю, - розповіла блогерка-мільйонник.
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