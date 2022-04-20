Олександр Скічко розповів, коли чекає на поповнення у родині Туренко Андрей

Радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко instagram.com/aleksandrskichko

Радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко розповів, чому пішов з посади голови Черкаської ОДА та де зараз його родина.