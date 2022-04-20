Олександр Скічко розповів, коли чекає на поповнення у родині
Радник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Скічко розповів, чому пішов з посади голови Черкаської ОДА та де зараз його родина.
У перші десять днів війни для мене, невійськової людини, було складно організовувати процес територіальної оборони області, різна специфіка. Приймати рішення у такий момент мають військові, у яких існує такий досвід. У мене була така людина, мій радник, який до цього займався територіальною обороною, а я був головою ОДА. Через десять днів війни він став головою військової адміністрації, а я став його радником. Ми всі працюємо, як одна команда на благо нашої області, - сказав в інтерв’ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Олександр Скічко.
Перший ведучий «Зіркового шляху» розповів, що зараз його вагітна дружина Єлизaвета Юрушева-Скічко за кордоном.
Це складно, ми не бачилися з першого дня війни, у неї 9-й місяць вагітності, вона може народити у будь-який момент. Я вдячний дружині, що вона з розумінням ставиться до ситуації. Вона сильна, ми це переживаємо разом. Нам набагато легше, ніж тим, хто втратив житло, чи знаходиться на лінії фронту, - поділився Олександр.
Улюблена пісня моєї доньки - гімн України. Вона, коли гуляє парком, малює прапор України. Це її особисте бажання. Доводилося пояснювати їй, що таке бомбосховище, сирена. Я щасливий, що моя родина не знає, що таке знаходитися у підвалах та бомбосховищі. Адже це велика психологічна травма, і діти переживають це у рази складніше. У нас багато переселенців на Черкащині - майже 90 тисяч. І, коли ми бачили, як люди переїжджали з Маріуполя та інших міст, це надзвичайно складно. Хотілося, щоб діти цього не бачили і не чули, - сказав Олександр Скічко.
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