Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель
18 апреля 2022 11:25
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк продовжує підіймати моральних дух українців за допомогою творчості та гумору.
Леся Нікітюк встигає не лише волонтерити, піклуватися про переселенців, допомагати збирати гроші на армію, а ще й підіймати настрій українцям. Так, ведуча Нового каналу висміяла російський крейсер «москва», що затонув у Чорному морі, переспівавши пісню з мультфільму «В синем море, в белой пене…».
Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель
Читайте такжеНіна Матвієнко – про російських військових: "Голодранці! Засранці! Душогуби! Саранча, яка винищує все живе!"У гумористичному треку вона згадує острів Зміїний, обстріли українських міст з російського крейсера та легендарну фразу про військовий корабель.
Основна ідея — підняття морального духу українців! Тому що сміх — це наша біологічна зброя! — зазначила Леся. — Текст написали Мартинюк М., Іванов О., Головань А., Чорноволов П. Це мої хороші друзі, разом з якими ми зробили вже другу пісню. Записали її на студії «Фітіль» у Хмельницькому! Дякуємо аніматору Старожуку О., режисеру монтажу Вороніну В. і Шелехевичу О., Іваськевичу С. за зведення звуку! І на цьому ми не закінчимо… Далі буде!
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