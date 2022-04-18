Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель

18 апреля 2022 11:25 Туренко Андрей
Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк продовжує підіймати моральних дух українців за допомогою творчості та гумору.

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Під час війни Леся Нікітюк встигає не лише волонтерити, піклуватися про переселенців, допомагати збирати гроші на армію, а ще й підіймати настрій українцям. Так, ведуча Нового каналу висміяла російський крейсер «москва», що затонув у Чорному морі, переспівавши пісню з мультфільму «В синем море, в белой пене…». 

Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель

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У гумористичному треку вона згадує острів Зміїний, обстріли українських міст з російського крейсера та легендарну фразу про військовий корабель.

Основна ідея — підняття морального духу українців! Тому що сміх — це наша біологічна зброя! — зазначила Леся. — Текст написали Мартинюк М., Іванов О., Головань А., Чорноволов П. Це мої хороші друзі, разом з якими ми зробили вже другу пісню. Записали її на студії «Фітіль» у Хмельницькому! Дякуємо аніматору Старожуку О., режисеру монтажу Вороніну В. і Шелехевичу О., Іваськевичу С. за зведення звуку! І на цьому ми не закінчимо… Далі буде!

Нагадаємо, 

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