Леся Нікітюк підкорила українців хітом про «біологічну зброю»
Ведуча Нового каналу переспівала улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха».
Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.
Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха».
Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії, - прокоментувала публікацію телеведуча.
Текст пісні Лесі Нікітюк:
Сіла птаха українська жовтокрила
на паркані москалівського Кремля —
новий вірус розпиляти прилетіла,
щоб не було в світі більше москаля.
Тую птаху вчені західні ростили
у таємних голубятнях за Дніпром.
Електронний чіп у голову їй вшили,
щоб росію вона мітила гівном.
Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять.
А іще в нас на озброєнні є гуси —
вони в небі літаки таранять всі.
Мітять влучно голуби піхоту руських,
потім кучно серуть градом горобці.
Бійтесь, суки, бо у нас «на Украине»
навіть в миші офіцерське є звання.
В лісі й полі, під землею і на небі
ненавидять усім серцем москаля.
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