Леся Нікітюк підкорила українців хітом про «біологічну зброю»

28 марта 2022 13:00 Туренко Андрей
Леся Нікітюк підкорила українців хітом про «біологічну зброю»
Ведуча Леся Нікітюк
пресс-служба Нового канала

Ведуча Нового каналу переспівала улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха».

Читайте такжеВедучий "Орла і Решки" Женя Синельников – про мовчання зірок та розмову з Регіною Тодоренко
З першого дня війни, яку росія розв'язала проти України, Леся Нікітюк зайнялася волонтерською діяльністю та всіма силами допомагає переселенцям. 

Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.

Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха». 

Читайте такжеSave Ukraine – #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня
Таким чином Леді Ле потролила російських загарбників і всіх, хто йде на поводу у путінської пропаганди.

Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії, - прокоментувала публікацію телеведуча.

Текст пісні Лесі Нікітюк:

Сіла птаха українська жовтокрила
на паркані москалівського Кремля —
новий вірус розпиляти прилетіла,
щоб не було в світі більше москаля.

Тую птаху вчені західні ростили
у таємних голубятнях за Дніпром.
Електронний чіп у голову їй вшили,
щоб росію вона мітила гівном.

Тая птаха пострашніше байрактара,
баб із неба буде оплодотворять.
І всі діти будуть схожі на Бандеру,
і не зможуть по-кацапськи розмовлять.

А іще в нас на озброєнні є гуси — 
вони в небі літаки таранять всі.
Мітять влучно голуби піхоту руських,
потім кучно серуть градом горобці.

Бійтесь, суки, бо у нас «на Украине»
навіть в миші офіцерське є звання.
В лісі й полі, під землею і на небі
ненавидять усім серцем москаля.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Леся Нікітюк

Материалы по теме

Даніель Салем розповів про відчуття на передовій
Новости

Даніель Салем розповів про відчуття на передовій
Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников – про мовчання зірок та розмову з Регіною Тодоренко
Новости

Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников – про мовчання зірок та розмову з Регіною Тодоренко
Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння
Полезные советы

Кухонний лайфхак на час війни: 5 круп, які можна приготувати без варіння
Від стресу почало випадати волосся: що робити
Lifestyle

Від стресу почало випадати волосся: що робити
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

Я був у шоці!: військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time
Безсоння: найпоширеніші ознаки, та як допомогти собі заснути

Безсоння: найпоширеніші ознаки, та як допомогти собі заснути
Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему

Нервове переїдання: як його виявити і як вирішити цю проблему

Популярное видео

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні

Макс Чмерковський розповів про власний штаб гуманітарної допомоги Україні
Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube

Пісня Kalush Orchestra "Стефанія" б'є рекорди у YouTube
27 березня 2022 року — міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar

27 березня 2022 року — міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine — #StopWar
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK