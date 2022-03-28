Леся Нікітюк підкорила українців хітом про «біологічну зброю»

Ведуча Нового каналу переспівала улюблену мільйонами українську народну пісню «Сіла птаха».

З першого дня війни, яку росія розв'язала проти України, Леся Нікітюк зайнялася волонтерською діяльністю та всіма силами допомагає переселенцям.

Ведуча Нового каналу відкрила в рідному Хмельницькому Координаційний центр для тих, хто потребує тимчасового притулку, а також веде активну боротьбу на інформаційному фронті.

Незважаючи на свою завантаженість, Леся Нікітюк все одно знаходить сили та час, щоб підняти українцям настрій у цей непростий для країни час. Так, телеведуча записала хіт про «біологічну зброю», в основі якої лягла українська народна пісня «Сіла птаха».

Таким чином Леді Ле потролила російських загарбників і всіх, хто йде на поводу у путінської пропаганди.

Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії, - прокоментувала публікацію телеведуча.

Текст пісні Лесі Нікітюк:

Сіла птаха українська жовтокрила

на паркані москалівського Кремля —

новий вірус розпиляти прилетіла,

щоб не було в світі більше москаля.

Тую птаху вчені західні ростили

у таємних голубятнях за Дніпром.

Електронний чіп у голову їй вшили,

щоб росію вона мітила гівном.

Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде оплодотворять.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять.

А іще в нас на озброєнні є гуси —

вони в небі літаки таранять всі.

Мітять влучно голуби піхоту руських,

потім кучно серуть градом горобці.

Бійтесь, суки, бо у нас «на Украине»

навіть в миші офіцерське є звання.

В лісі й полі, під землею і на небі

ненавидять усім серцем москаля.

Нагадаємо,