Ірина Хоменко зізналась, як змінилося її життя під час війни

26 марта 2022 10:00 Туренко Андрей
Ірина Хоменко зізналась, як змінилося її життя під час війни
Телеведуча Ірина Хоменко
пресс-служба канала Украина

Телеведуча Ірина Хоменко відверто розповіла про депресивний стан, спровокований війною.

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Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Ірина Хоменко зізнається – з початку війни змушена була залишити свій будинок у Києві. Якийсь час телеведуча з сім'єю залишалася в Київській області, але через постійну стрілянину та небезпеку вони переїхали до Вінницької області. 

Наразі зірка проживає в маленькому селі, де звикає до нового життя.

Я ніколи не жила у селі. Так сталося, що обидві мої бабусі мешкали у місті Боярка під Києвом, – коментує ведуча Ірина Хоменко. – Тут же ми живемо у селі, у звичайному будинку, який опалюється дровами – треба піти, нарубати дров та розпалити піч. Але в цьому також є свій шарм. До того ж, ми стали набагато ближчими одне до одного. Наш тато став більше часу проводити з нами.

Телеведуча Ірина Хоменко з колегами / пресс-служба канала Украина

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Та й нудьгувати Ірині не доводиться, вже зовсім скоро планує зі свекрухою виходити на город. Крім того, їм вдалося взяти із собою зовсім небагато речей – тільки найнеобхідніше, тому доводиться постійно прати та прибирати – з дітьми інакше ніяк. А ще відоме сімейство допомагає нашим військовим їжею та всім необхідним.

Чоловік постійно відвозить щось на блокпости та в частину. Я найкраще вмію лікувати словом – підтримувати бойовий дух наших співвітчизників. Намагаюся якнайчастіше виходити на зв'язок із підписниками, щоправда, останні кілька днів — це робити не вдавалося — я захворіла. Нервова система дає збій, я навіть їздила до місцевої лікарні, 4 дні в цих умовах капалася, але зараз все більш-менш добре. П'ю заспокійливе та сподіваюся на світле майбутнє, – поділилася телеведуча.

Також ведуча зазначила: «Ми з усім упораємося та все переживемо! Головне – щоб наші дітки були живі та здорові! І бережи Бог нашу армію та ЗСУ, наших розвідників та всіх людей! Нам треба триматися разом як ніколи, адже цій мерзоті ми не можемо віддати ні нашу землю, ні нашу свободу! Слава Україні!»

Нагадаємо,

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