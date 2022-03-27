Ведучий "Орла і Решки" Женя Синельников – про мовчання зірок та розмову з Регіною Тодоренко

Режисер та ведучий тревел-шоу «Орел і Решка» Євгеній Синельников розповів, як до його будинку увірвалися окупанти, як йому вдалося евакуюватись, та чому деякі зірки замовчують страшну війну.

У постійній рубриці «Щоденники війни» проєкту «Сніданок. Онлайн» розповідають історії українців в умовах війни, які волею обставин опинились в найгарячіших воєнних точках нашої країни. Сьогодні героєм рубрики став Євгеній Синельников – режисер та ведучий тревел-шоу «Орел і Решка».

На другий тиждень у повній ізоляції від світу Євгену до його будинку прийшли 20 російських окупантів. І один з загарбників навіть впізнав ведучого та попросив автограф. Через тижні страху родина Євгенія наважилась скористатись зеленим коридором та покинути епіцентр воєнних подій. Наразі телеведучий у безпеці, проте не залишається осторонь та хоче створити новий проєкт про українців.

Зараз ми в безпеці, займаємось пошуком житла, намагаємось якось налагодити побут. Також робимо нові проєкти, зараз плануємо запускати проєкт про переселенців, про українців, які вимушено покинули нашу державу. Розповідати, як їм живеться в різних країнах, які правила, як їх приймають, як допомагають. І загалом розповісти світові про українців, – розповів Євгеній.

За словами ведучого, з першого дня війни у їхньому районі було неспокійно, весь час було чутно вибухи, літали гелікоптери та літаки. Тому у родині був розклад чергувань, вони весь час слідкували за ситуацією, поки інші намагались хоча б трохи відпочити. В один з днів у будинок Синельникова особисто прийшли окупанти.

Дуже пощастило, що вони мене впізнали. Я вважаю, що саме через це вони були більш лояльні, попросили у мене автограф, – зазначив телеведучий.

Ведучий зізнається: було дуже складно емоційно, а особливо – пояснити дітям, чому окупанти руйнують їхні будинки.

Щодо замовчування ситуації від колишніх колег з проєкту «Орел і Решті», наприклад, Регіни Тодоренко, Євгеній зазначив, що вона особисто йому телефонувала та записувала декілька голосових. Вона плакала і розуміє усе, що відбувається, але у публічному просторі – мовчить. Синельников прокоментував це так:

Вони вже не українці, а росіяни. І у них буде російське майбутнє.

Євгеній розповів, що йому вже тиждень сниться велика українська Перемога. І він впевнений, що це обов’язково станеться найближчим часом. І пообіцяв, що після перемоги зіграє пишне весілля зі своєю дружиною.

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