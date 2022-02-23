Пара на миллион: Леся Никитюк рассказала о бессонных ночах и физической усталости
23 февраля 2022 12:50
Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась впечатлениями от самого трудного съемочного дня реалити «Пара на мільйон».
Читайте такжеDZIDZIO, Монро и Тоня Матвиенко – о лечении народными методами: Глаза просто залиты кровьюУже 15 марта на Новом канале выйдет реалити «Пара на миллион», в котором застенчивые ботаны встанут в пары с раскрепощенными красотками и вместе будут бороться за миллион гривен.
Проходить испытания и учиться понимать друг друга было непросто, впрочем, нелегкой была и работа ведущих — суперзвезды Нового канала Леси Никитюк и актера Improv Live Show Романа Мищерякова.
«Пара на миллион» — новый формат, неиспытанный, все с ним столкнулись впервые, поэтому в процессе периодически возникали разные трудности. К примеру, первый съемочный день длился 17 часов. Он был самым трудным за весь период съемок! – призналась Леся. – Да и в целом было тяжело. Ведь в это время ты не принадлежишь себе, все съемочные дни нужно быть на площадке. Потому что это реалити.
Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Не жалуюсь и не страдаю — меня одевали, кормили, единственное, что массаж не делали, надо, кстати, внести правку в райдер, — смеется ведущая. — Я люблю свою работу, с радостью на нее прихожу и отношусь к рабочему процессу с позитивом. Просто кайфовала — смеялась с визажистками, подкалывала участников, снимала с Ромой смешные видео для TikTok. Для меня каждый проект — это приключение, но в этот раз приключение было и «на подумать».
Напомним,