Пара на миллион: Леся Никитюк рассказала о бессонных ночах и физической усталости

Ведущая Нового канала Леся Никитюк поделилась впечатлениями от самого трудного съемочного дня реалити «Пара на мільйон».

Уже 15 марта на Новом канале выйдет реалити «Пара на миллион» , в котором застенчивые ботаны встанут в пары с раскрепощенными красотками и вместе будут бороться за миллион гривен.

Проходить испытания и учиться понимать друг друга было непросто, впрочем, нелегкой была и работа ведущих — суперзвезды Нового канала Леси Никитюк и актера Improv Live Show Романа Мищерякова.

«Пара на миллион» — новый формат, неиспытанный, все с ним столкнулись впервые, поэтому в процессе периодически возникали разные трудности. К примеру, первый съемочный день длился 17 часов. Он был самым трудным за весь период съемок! – призналась Леся. – Да и в целом было тяжело. Ведь в это время ты не принадлежишь себе, все съемочные дни нужно быть на площадке. Потому что это реалити.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала

Впрочем, Леся убеждена: бессонные ночи и физическая усталость — ничто, если ты действительно любишь свое дело.

Не жалуюсь и не страдаю — меня одевали, кормили, единственное, что массаж не делали, надо, кстати, внести правку в райдер, — смеется ведущая. — Я люблю свою работу, с радостью на нее прихожу и отношусь к рабочему процессу с позитивом. Просто кайфовала — смеялась с визажистками, подкалывала участников, снимала с Ромой смешные видео для TikTok. Для меня каждый проект — это приключение, но в этот раз приключение было и «на подумать».

Напомним,